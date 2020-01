Un’altra domenica senza sorrisi per la Bcc Generazione Vincente Vasto Basket che tra le proprie mura si è dovuta arrendere ad un’Allianz Pazienza San Severo più concreta, oltre che con un roster più completo rispetto a quello casalingo. Riportare il fattore campo dalla propria parte, questo l’obiettivo che avrebbero voluto raggiungere quest’oggi i vastesi ma che purtroppo per la squadra del presidente Spadaccini non è stato possibile. Finisce 69-77 al PalaBcc. Per coach Luise ed i suoi bisognerà tornare subito a lavoro perché il calendario non aiuterà i biancorossi a ritornare alla vittoria. Prima della partita le due squadre hanno mostrato al pubblico lo striscione "Svegliati San Severo!" come adesione alla campagna contro la criminalità lanciato nella città pugliese. Prima della palla due, poi, minuto di raccoglimento e note della Marsigliese per ricordare le vittime degli attentati di Parigi.

La partita - Dopo il minuto dedicato alle vittime dell’attentato di Parigi sulle nota della Marsigliese- inno francese - ha inizio la gara. Palla a due e primo possesso per gli ospiti che si affidano subito all’ex di casa, Antonello Ricci che dall’arco dei tre punti non sbaglia (0-3). L’avvio dei padroni di casa non è dei migliori: i giallo neri riescono a portarsi sul 9-13 dopo il fallo e canestro realizzato da Ikangi. Ci pensa Di Tizio a dare la carica ai suoi (chiuderà con otto punti i primi due quarti il bolognese) con una penetrazione decisa in area (8-13). Si iscrive a referto Jovancic proprio nel primo momento di bisogno con una tripla che porta i vastesi sul meno tre (11-14). I ragazzi di coach Coen non vogliono assolutamente avere problemi e continuano a spingere sull’acceleratore (11-18) ma, a pochi istanti dalla sirena di fine quarto, Jovancic ha il polso morbido dai tre punti e realizza (16-18) l’ultimo canestro della prima frazione di gioco. Tornate in campo le due squadre dopo la pausa breve, Vasto sembra avere maggiore consapevolezza nei propri mezzi e lavora molto bene in difesa dove riesce a limitare le penetrazioni avversarie, chiudendo le linee di passaggio sui lunghi, l’arma a favore dei giallo neri in questa sfida. Scarponi dai tre punti apre le danze del secondo periodo dove i botta e risposta non mancano. Sul 22-23 Grassi opta per l’arresto e tiro, realizzando i due punti che valgono il primo vantaggio casalingo (24-23). Coach Coen chiama subito i suoi a raccolta con un timeout e tornati in campo gli ospiti trovano subito un canestro con Marmugi (24-25). Da quel momento in poi è Jovancic a rendersi protagonista tra le fila vastesi con la tripla che porta sul più quattro i padroni di casa (32-28). I ritmi crescono al passare dei minuti e l’equilibrio rimane tale anche al suono della sirena (39-39). Squadre negli spogliatoi.

Si torna sul parquet e il terzo quarto inizia subito in quinta: San Severo trova cinque punti di fila grazie alla tripla di Cena e al piazzato di Ikangi. Vasto risponde con Jovancic, autore di un canestro dai tre punti e di una penetrazione conclusa fino in fondo (44-44). Poi i biancorossi tornano avanti, grazie al sigillo di Di Tizio (46-44). Per gli ospiti arriva il momento di reagire per evitare di andare sotto e Ciribeni dall’arco della linea da tre è freddo (46-49). Succesivamente gli ospiti trovano la forza di allungare leggermente, ma Cattenari con un canestro e fallo blocca la fuga pugliese (51-54). Il match continua ad essere caratterizzato da un sostanziale equilibrio che si prolunga sino alla fine del periodo, chiuso dai tiri liberi messi a segno prima da Ricci (55-58) e poi da Di Marco (55-60). L’ultimo atto della gara no si apre con delle buone notizie per i vastesi: Brighi prende una storta alla caviglia e va a sedersi in panchina, sostituito da Vincenzo Di Pierro. L’Allianz, per evitare di mettere ulteriormente in ritmo Jovancic, opta per una difesa molto più aggressiva su di lui, marcato da Cena. Proprio quest’ultimo autore del canestro in sottomano del più dieci (55-65). I biancorossi sono i difficoltà e provano a reagire. A cinque minuti dalla fine, dopo il piazzato da due messo a segno da Di Tizio, il punteggio vede ancora avanti gli ospiti (60-67). Il cronometro scorre e la Bcc Generazione Vincente torna vicinissima. La tripla di Grassi, infatti, porta a meno quattro i casalinghi (65-69) a quattro minuti dalla fine. Dopo il timeout richiesto da coach Coen, la difesa di casa si fa trovare disattenta sul taglio di Ikangi (65-71). La schiacciata in contropiede di Luca Di Tizio regala ossigeno ai biancorossi per gli ultimi minuti di gioco. Subito dopo Casettari dalla media trova solo la retina (69-71). Partita tutt’altro che chiusa sino a quando Ciribeni decide che è arrivato il momento di farla finita. Dai tre punti segna una tripla pesantissima che riporta avanti gli ospiti (69-74) e permette alla sua squadra di archiviare la pratica Vasto Basket. Seconda sconfitta casalinga per i ragazzi di coach Luise dopo quella ricevuta con l’Ortona.

Bcc Generazione Vincente Vasto Basket- Allianz Pazienza San Severo (69-77)

Vasto Basket: Grassi 11, Dipierro, Di Tizio 14, Ierbs, Jovancic 22, Casettari 7, Pace, Brighi 11, Cordici 4, Cicchini. Coach: Luise;

San Severo: Marmugi 3, Vitanostra n.e., Ricci 8, Coppola n.e., Cena 12, Quarisa 4, Scarponi 8, Ciribeni 21, Dimarco 11, Ikangi 10. Coach: Coen.