PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

È una giornata che sorride allo Sporting San Salvo quella andata in scena oggi. Perdono Real Montazzoli e Guastameroli e i sansalvesi si staccano dal gruppone delle inseguitrici andandosi a collocare al secondo posto. La truppa di mister Marcello s'impone in trasferta a Lanciano contro la Spal per 3 a 2 grazie alle reti di Di Laudo, Cardarella e Costantini allungando così la propria striscia positiva.

Secondo posto a 20 punti, con la Casolana che continua a dettare l'andatura con 7 punti di vantaggio.

Il Real Montazzoli cade fuori casa contro il San Vito: 2 a 1 il risultato finale. Diego Berardinelli l'autore della rete biancazzurra; i padroni di casa hanno fallito anche un calcio di rigore. Gli ospiti recriminano per le condizioni del campo.

Sale in zona play off il Montalfano che nell'anticipo di ieri impatta 1 a 1 a Piazzano dopo essere andato in svantaggio. Il gol del pareggio lo ha siglato Giuseppe Tracchia su calcio di punizione dal limite.

Un solo punto anche per il Fresa che in casa pareggia 2 a 2 contro lo Scerni. In rete per i biancorossi bomber Admir Vasiu e Giacomo Racano.

Completano la giornata delle vastesi le vittorie del Gissi sul Trigno Celenza (2 a 1) e del Roccaspinalveti sulla Marcianese (Pasciullo e Piccirilli).

LA 9ª GIORNATA

Fresa - Scerni 2-2

Gissi - Trigno Celenza 2-1

Piazzano - Montalfano 1-1 (ieri)

Roccaspinalveti - Marcianese 2-1

S. Vito - Real Montazzoli 2-1

Spal Lanciano - Sporting San Salvo 2-3

Casolana - Guastameroli 5-1

Tre Ville - Mario Tano 0-0

LA CLASSIFICA

Sporting Casolana 27

Sporting San Salvo 20

Real Montazzoli 17

Guastameroli 17

Montalfano 14

Fresa 13

Marcianese 12

Piazzano 12

Tre Ville 11

Roccaspinalveti 11

S. Vito 10

Gissi 10

Scerni 7

Trigno Celenza 5

Mario Tano 4

Spal Lanciano 3

IL PROSSIMO TURNO

Guastameroli - Spal Lanciano

Marcianese - Sporting Casolana

Montalfano - Fresa

Piazzano - S. Vito

Real Montazzoli - Gissi

Scerni - Tre Ville

Sporting San Salvo - Roccaspinalveti

Trigno Celenza - Mario Tano

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Riecco la coppia di testa all'ottava giornata. Il Real Carpineto Sinello torna alla vittoria in casa contro il Tornareccio per 1 a 0 con Antonio D'Addario che sigla la rete che vale tre punti. Diverse le occasioni per i viola che potevano rendere la vittoria più corposa.

Il Real quindi riaggancia il primo posto dove ritrova il Real Porta Palazzo.

I vastesi infatti si fermano al pareggio in quel di Perano. Con la New Archi finisce 1 a 1. I gialloneri di mister Budano, rimaneggiati, trovano la rete del vantaggio con De Cristofaro, ma vengono raggiunti nella seconda frazione di gioco.

Risalgono la classifica anche i biancoverdi dell'Odorisiana che si aggiudicano il big match contro l'Incoronata Calcio Vasto. Vitelli e Tarquinio firmano le reti dei padroni di casa, mentre i vastesi trovano il gol con Smiles. La formazione di Monteodorisio stacca così proprio l'Incoronata portandosi al quarto posto dietro il Paglieta.

L'altra vastese (lo Sporting Vasto) fatica ancora a uscire dal tunnel: contro il Paglieta ne prende 5 e ne segna 1 con Cupido. Probabile che nelle prossime settimane lo Sporting - oggi sceso con diversi fuoriquota - ingaggi un nuovo allenatore. Sugli spalti era presente, durante la partita, Gino Pazienza ex del Vasto Marina.

Pareggio, infine, tra Real San Giacomo e San Buono. Gli ospiti, in piena zona retrocessione, evitano la sconfitta grazie alla rete di Perrucci.

L'8ª GIORNATA

New Archi Perano - Real Porta Palazzo 1-1

Odorisiana - Incoronata Calcio Vasto 2-1

Real Carpineto Sinello - Tornareccio 1-0

Real San Giacomo - San Buono 1-1

Sporting Vasto - Paglieta 1-5

Virtus Rocca San Giovanni - Sporting Altino 0-1

* riposa Mario Turdò

LA CLASSIFICA

Real Porta Palazzo 17

Real Carpineto Sinello 17

Paglieta 16

Odorisiana 14

Real San Giacomo 13

Virtus Rocca San Giovanni 12

Incoronata Calcio Vasto 11

Tornareccio 9

Sporting Altino 9

Mario Turdò 7

New Archi Perano 7

San Buono 3

Sporting Vasto 0

IL PROSSIMO TURNO

Incoronata Calcio Vasto - Real Carpineto Sinello

Paglieta - Mario Turdò

Real Porta Palazzo - Real San Giacomo

San Buono - Sporting Vasto

Sporting Altino - New Archi Perano

Tornareccio - Virtus Rocca San Giovanni