Quello che ci voleva per trovare la giusta tranquillità e prendere ossigeno, in attesa di una risalita che sarà lunga e ardua. Il Cupello di mister Di Francesco è riuscito questo pomeriggio a trovare la seconda vittoria stagionale dopo un periodo pieno di ombre. Torna la luce per i rossoblù, uno spiraglio di sole che comunque non muta la situazione in classifica (penultimi ma a pari punti con il Francavilla) ma è stato importantissima soprattutto perché di fronte oggi c’era la Val di Sangro, squadra che lotta per la salvezza.

A siglare i due gol decisivi Daniele Avantaggiato, leader e trascinatore di questa squadra sino a questo momento. Una doppietta che ha regalato un sorriso a Martelli e compagni. Due gol arrivati nel finale. Il primo al trentatreesimo della ripresa su rigore e l’altro otto minuti più tardi. Un’impresa, niente di più e niente di meno, quella siglata oggi dai rossoblù, con l’uomo in meno negli ultimi minuti della gara (espulso Nanni e in precedenza Zetullayev e Pili nei minuti iniziali della ripresa).

Tutti i risultati della dodicesima giornata

Alba Adriatica-Francavilla 1-1

Celano- Martinisicuro 1-3

Miglianico-Vastese 2-3

Montorio-Pineto 1-1

Morro d’Oro-Capistrello 1-2

Renato Curi-Torrese 1-0

San Salvo-Paterno 2-3

Sambuceto-Acquaesapone 3-2

Val di Sangro-Cupello 0-2

La classifica

26 Vastese

26 Paterno

24 Martinsicuro

21 San Salvo

21 Pineto

20 Morro d’Oro

19 Miglianico

16 Alba Adriatica

16 Renato Curi Angolana

15 Capistrello

14 Montorio

13 Val di Sangro

13 Sambuceto

11 Torrese

10 Celano

10 Francavilla

10 Cupello

4 Acquaesapone