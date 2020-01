Nella dodicesima giornata del Campionato di Eccellenza il San Salvo rimane a bocca asciutta, perdendo 3-2 dopo essere riuscito, in precedenza, a riportarsi in avanti dopo il gol subito nel finale del primo tempo. Nessun punto portato in cassa forte dopo una gara giocata al massimo delle proprie forze, gestita in maniera quasi impeccabile dai ragazzi di mister Rufini. Risultato bugiardo che però alla fine ha fatto festeggiare gli ospiti che così non hanno perso terreno nei confronti della Vastese. Prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'attentato di Parigi. Domenica prossima all'Aragona andrà in scena il derby tra i biancorossi e l'U.s. San Salvo, quest'ultima dovrà rimanere su con il molare e pensare a come cercare di battere la corazzata di mister Colavitto.

La partita - Al Davide Bucci si affrontano la capolista Paterno e l’insegutrice San Salvo, quest’ultima motivata a provare il sorpasso in classifica. Un primo tempo con poche emozioni e tanta tattica, con i padroni di casa bravi ad evitare le ripartenze di un Paterno da prendere con le pinze. La prima occasione della gara arriva dopo il primo giro di orologio: Santucci ci prova dalla distanza, ma Colanero blocca senza problemi. Per assistere ad un’altra occasione bisogna attendere quindici minuti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Triglione ci prova di testa e la sfera finisce sulla traversa. Marinelli sarebbe pronto alla ribattuta, ma l’arbitro fischia e segnala un fallo in attacco da parte del capitano dei padroni di casa. Quattro minuti più tardi il Paterno vuole provare a punire la difesa avversaria e riparte molto bene in velocità. I sansalvesi riescono comunque ad evitare il pericolo. Al ventisettesimo la possibilità per andare in vantaggio viene data a Marinelli, lanciato dal compagno Ferrante. Il capitano di casa prova col pallonetto a superare Di Girolamo, ma quest’ultimo intuisce perfettamente e salva i suoi. I ragazzi di mister Rufini trovano fiducia e continuano a provarle tutte per superare la difesa neroblù. Al trentaseiesimo Triglione da fuori area ci prova con il destro e sulla ribattuta Antenucci potrebbe buttarla dentro, ma la sua posizione è ritenuta irregolare dall'assistente. Cinque minuti più tardi su punizione Antenucci disegna una pennellata quasi perfetta, se non fosse che Di Girolamo s’inventa un intervento miracoloso e smanaccia una palla diretta sotto l’incrocio. Quando sembrava essere vicino al vantaggio, la squadra di casa subisce gol al quarantottesimo in pieno recupero sugli sviluppi di un calcio di punizione terminato con la realizzazione di Paris (0-1).

Se nella prima frazione di gioco questo match aveva regalato poche emozioni, nel secondo tempo i ritmi si alzano e gli sforzi dei biancazzurri vengono ripagati. Dopo soli sei minuti, Antenucci trova il gol del pareggio da dentro l’aria, sfruttando una serie di rimpalli e andando a festeggiare con tutti i suoi compagni (1-1). Passano dieci minuti e l’U.s., ancora più motivata e protagonista nella ripresa, riesce a siglare la rete del 2-1, firmata proprio da capitan Marinelli, bravo a credere nel gol e a metterla dentro grazie ad un colpo di testa vincente. Nei minuti successivi alla rete dei casalinghi, la gara vede ancora una volta il San Salvo più aggressivo e voglioso di trovare il gol. Intorno alla metà del periodo, l’arbitro decide di espellere Ramundo e Paris, un giocatore per squadra. A nove minuti dalla fine, Miccichè servito in area davanti alla porta trova la rete che ristabilisce i conti alla pari (2-2). Non contenta, la formazione ospite riesce a trovare il gol vittoria proprio nel finale quando Colanero non riesce ad evitare il gol firmato da Miccichè, l’uomo decisivo di questa gara. Tra il dispiacere generale e qualche polemica nei confronti di un arbitraggio a tratti non equo, la partita termina con questo risultato. Il San Salvo perde ed il Paterno festeggia.

U.s. San Salvo-Paterno (2-3)

reti: Paris 48’, Antenucci 53’, Marinelli 63’, 81’-85’ Miccichè

ammoniti: Di Ruocco (US), Catalli, Tuzi, Iaboni (P)

espulsi: Ramundo, Paris

San Salvo: Colanero, Vicoli, Ramundo, Triglione, Ianniciello, Izzi (85’ Consolazio), Ferrante, Di Pietro (86’ Quaranta), Marinelli, Di Ruocco, Antenucci (72’ Felice); a disposizione: Cialdini, Colitto, Lufino, Quaranta, Iuliani, Consolazio. Allenatore: Rufini.

Paterno: Di Girolamo, Iaboni, Amore, Tuzi ( 63’Miccichè), Di Stefano, D’Amico, Santucci, Albertazzi, Pendenza, Catalli, Paris; a disposizione: Ottaviani, Ciurla, Fabbriani, Stornelli, Cordischi, Carosone. Allenatore: Iodice

Tutti i risultati della dodicesima giornata

Alba Adriatica-Francavilla 1-1

Celano- Martinisicuro 1-3

Miglianico-Vastese 2-3

Montorio-Pineto 1-1

Morro d’Oro-Capistrello 1-2

Renato Curi-Torrese 1-0

San Salvo-Paterno 2-3

Sambuceto-Acquaesapone 3-2

Val di Sangro-Cupello 0-2

La Classifica

26 Vastese

26 Paterno

24 Martinsicuro

21 San Salvo

21 Pineto

20 Morro d’Oro

19 Miglianico

16 Alba Adriatica

16 Renato Curi Angolana

15 Capistrello

14 Montorio

13 Val di Sangro

13 Sambuceto

11 Torrese

10 Celano

10 Francavilla

10 Cupello

4 Acquaesapone