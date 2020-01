La Podistica Vasto ha scelto il suo nuovo presidente. Nel corso dell'assemblea di oggi pomeriggio i soci dell'associazione sportiva vastese hanno eletto Antonia Falasca alla guida del direttivo formato da Nicola Carosella, Antonio Baccalà, Maurizio Ronzitti, Marco Orfini, Luigi Ciccarone e Massimo Bozzelli. Antonia Falasca succede a Daniele Altieri che ha ricoperto la carica nei precedenti due anni. "A lui va il mio più grande grazie - ha detto la nuova presidente - perchè in questi due anni ha svolto un lavoro egregio. Oggi in tanti conoscono la nostra associazione, siamo passati da 35 a 73 soci.

Ero già nel direttivo, come segretaria, ma è Daniele ad aver svolto la gran parte del lavoro. Ora, visto che lui ha deciso di non ricandidarsi, ho fatto questo passo per proseguire nel lavoro già svolto". Nella prossima riunione del direttivo verranno scelti il segretario e il vicepresidente, ma le idee sul futuro sono già chiare. "Al centro delle nostre attività c'è la corsa e il 29 novembre saremo alla Maratona di Firenze. Gareggerò anch'io insieme a Daniele Altieri, Nicola Carosella, Antonio Ricciuti, Tonino Baccalà e Nicola Delli Benedetti. Continueremo con gli appuntamenti del circuito Corrilabruzzo ma vogliamo essere sempre più presenti nelle gare più conosciute".

E poi un'attenzione al Parco Muro delle Lame. "Qualcuno si deve occupare di questo luogo - spiega Antonia Falasca - e noi ci impegneremo per curarlo, visto che è già molto frequentato ma potrebbe esserlo ancora di più. Vogliamo coinvolgere chi già corre e magari non ancora conosce la nostra associazione, in particolare i giovani, cercando di incontrare i ragazzi nelle scuole. E poi mi piacerebbe vivere ancora maggiormente la dimensione associativa, programmando attività insieme, tenendo aperta la nostra sede, vivendo gli spazi dedicati alla corsa".