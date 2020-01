La Vastese torna a vincere e a marciare in testa al campionato di Eccellenza. I biancorossi, senza gli squalificati Cattafesta e D’Alessandro e con Iaboni non convocato, riescono a strappare una vittoria a Miglianico con tre gol nel primo tempo e resistendo al tentativo di rimonta degli ospiti, arrivati fino al 3-2.

La partita. Vastese subito in vantaggio con Faccini che riesce ad approfittare di una fase confusa nell’area di rigore del Miglianico e si presenta solo davanti a Pompei calciando di precisione in porta. Poco dopo arriva il raddoppio dei biancorossi, con Mattia Balzano che, dopo un colpo di testa su cross arrivato dalla sinistra, recupera il pallone e lo spedisce nell’angolino. Il terzo gol arriva al 29’ grazie a De Fabritiis che, con un’ottima scelta di tempo, si inserisce nell’area piccola e va in gol.

Nel secondo tempo i padroni di casa accorciano le distanze. Al 12’ è Ferri, con un tiro-cross dalla lunga distanza, su cui c’è anche una deviazione di un difensore biancorosso, riesce a sorprendere Morettini per il gol del 3-1. Il Miglianico ci prova ancora e continua ad essere pericoloso nell’area vastese. Il Miglianico va ancora in gol al 28’. Il rinvio lungo di Pompei supera abbondantemente la metà campo e la difesa biancorossa si fa trovare impreparata, con Morettini che sbaglia l’uscita fuori dall’area lasciando strada libera all’attaccante del Miglianico che va in gol. La Vastese prova a tornare ad un vantaggio di sicurezza ma trova sulla sua strada un Miglianico compatto che, negli ultimi minuti, tenta l'assalto all'area biancorossa.

Ma, al triplice fischio del direttore di gara, i biancorossi sono ancora in vantaggio e possono esultare per il ritorno alla vittoria insieme ai tifosi giunti a Miglianico per assistere alla sfida.

Miglianco - Vastese 3-2

Miglianico: Pompei, Di Muzio, Miccoli, Ferri, Tacconelli, Conversano, Di Pompeo, Perfetti, Leone, D’Amore, Torselli. Panchina: Ferrara, Fiaschi, Adorante, Colarossi, Giandonato, Di Michele, De Leonardi. Allenatore: D’Ambrosio

Vastese: Morettini, De Fabritiis, Sorianello, Luongo, Giuliano, Natalini, Balzano, Della Penna (15’ Marfisi), Tarquini, Faccini, Guerrero. Panchina: Schiavone, Basilico, D’Ascanio, Di Pietro, Lavorgna, Benvenga. Allenatore: Colavitto

Tutti i risultati della dodicesima giornata

Alba Adriatica-Francavilla 1-1

Celano- Martinisicuro 1-3

Miglianico-Vastese 2-3

Montorio-Pineto 1-1

Morro d’Oro-Capistrello 1-2

Renato Curi-Torrese 1-0

San Salvo-Paterno 2-3

Sambuceto-Acquaesapone 3-2

Val di Sangro-Cupello 0-2

La Classifica

26 Vastese

26 Paterno

24 Martinsicuro

21 San Salvo

21 Pineto

20 Morro d’Oro

19 Miglianico

16 Alba Adriatica

16 Renato Curi Angolana

15 Capistrello

14 Montorio

13 Val di Sangro

13 Sambuceto

11 Torrese

10 Celano

10 Francavilla

10 Cupello

4 Acquaesapone