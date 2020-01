La coppia di testa del campionato si sfascia alla quinta giornata: la New Robur ferma il Lentella e l'Atletico Cupello allunga.

Partita dura a Cupello tra Atletico e Dinamo Roccaspinalveti, quest'ultima reduce da un buon avvio di stagione. Gara che scorre sul binario dello 0 a 0 fino al 60', quando i padroni di casa vanno in vantaggio con Luigi Conte. In 10 per l'espulsione di Antonio Ramundo, i roccolani continuano a pressare, ma la retroguardia biancorossa difende il fortino e mette in cassaforte tre punti importantissimi in vista dello scontro diretto di domenica prossima a Lentella.

Risultato finale 1 a 0: la giovane realtà cupellese resta quindi l'unica formazione a punteggio pieno dopo 5 giornate.

I gialloverdi si bloccano invece a Castiglione Messer Marino, dove la New Robur vende cara la pelle conservando lo 0 a 0 iniziale. Da registrare un paio di occasioni da entrambe le parti.

Il fischio iniziale è stato preceduto dal ricordo di Andrea, giovane del posto scomparso da poco, con i palloncini colorati e uno striscione che recitava "Sempre qui tra noi, fiero ed irriducibile campione... Ciao Andrea"; presente anche il parroco del paese che ha benedetto un targa in ricordo del giovane.

Al terzo posto rallenta anche l'Aurora Furci che pareggia in casa contro la Virtus Tufillo 1 a 1. I furcesi, in vantaggio con Adrian, vengono raggiunti negli ultimi minuti della partita da Di Paolo. Per la Virtus si tratta del primo punto in un campionato iniziato con qualche difficoltà.

I furcesi, invece, dopo un anno di sosta, stanno affrontando positivamente la nuova avventura. Ora sono a due punti dal Lentella e domenica prossima potrebbero approfittarne.

Resta a 0 punti il Real Liscia, sconfitto in casa dal Pollutri che si sta comportando molto bene in questo avvio di campionato. 2 a 1 per i granata il risultato finale, grazie alle reti di Budano e Travaglini.

Porta bene il sabato al Carunchio 2010 che nell'anticipo di ieri si è imposto in casa 3 a 1 sul Real Cupello. Alberto Caracciolo, Valentino Moretta e un autogol degli ospiti segnano l'inversione dei rossoblù ora a 6 punti insieme al Real.

Chiude la giornata la sconfitta del Guilmi a Vasto. Fatale per la truppa di mister Racciatti la zona Cesarini. I padroni di casa ribaltano il risultato al 90' e scavalcano i guilmesi in classifica. A segno per gli ospiti Andrea Racciatti e Loris Tracchia.

Domenica prossima, oltre alla sfida di vertice tra Lentella e Atletico Cupello, spiccano anche Aurora Furci - New Robur e Dinamo Roccaspinalveti - Pollutri.

LA 5ª GIORNATA

Atletico Cupello - Dinamo Roccaspinalveti 1-0

Carunchio 2010 - Real Cupello 3-1 (ieri)

New Robur - Lentella 0-0

Real Liscia - Pollutri 1-2

Vasto - Guilmi 3-2

Virtus Tufillo - Aurora Furci 1-1

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Atletico Cupello 15

Lentella 13

Aurora Furci 11

Dinamo Roccaspinalveti 8

New Robur 8

Pollutri 7

Real Cupello 6

Carunchio 2010 6

Vasto 5

Guilmi 4

Virtus Tufillo 1

Real Liscia 0

LA 6ª GIORNATA

Aurora Furci - New Robur

Carunchio 2010 - Real Liscia

Dinamo Roccaspinalveti - Pollutri

Guilmi - Virtus Tufillo

Lentella - Atletico Cupello

Real Cupello - Vasto