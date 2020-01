L'All Games San Salvo torna a fare punti dopo un periodo difficile. I biancazzurri hanno pareggiato 3-3 con la capolista Città di Penne tra le mura amiche del palazzetto di Via Verdi nella settima giornata del campionato di serie C1.

Parte bene il Penne, che si presentava a San Salvo da capolista (insieme all'Hatria), siglando l'1-0. L'All Games riesce però a trovare il pareggio grazie a D'Amico, bravo a segnare sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il giocatore sansalvese, che oggi rientrava da un infortunio, è stato poi costretto a lasciare il campo nel secondo tempo per un'altro infortunio al ginocchio che ha preoccupato non poco la squadra. Sul finire del primo tempo la squadra ospite ha siglato il raddoppio ma poi, nel secondo tempo, è salito in cattedra Di Ghionno che ha prima pareggiato e poi portato in vantaggio i suoi. Sul 3-2 il Penne ha giocato la carta del portiere di movimento riuscendo a trovare il pareggio. Ottime le parate del giovane Di Rienzo (tra i pali al posto dell'infortunato Della Penna) con il penne che ha provato ad ottenere la vittoria. Ma l'occasione più ghiotta è arrivata sui piedi di mister Lanza che, dopo aver recuperato una palla, a calciato di pochissimo a lato.

L'All Games sale al sesto posto a quota 11 punti e sabato prossimo sarà impegnata nella trasferta in casa del Minerva C5.