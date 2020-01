Questa settimana, nel Campionato di Promozione abruzzese (gir. B) il passo falso del Pro Sulmona (2-1 con il Passo Cordone), del Delfino Flacco Porto ( 1-0 a Bucchianico) e del River Casale (1-0 col Silvi) ha permesso al Vasto Marina di godersi il primo posto in solitaria grazie alla vittoria di ieri pomeriggio con il Villa 2015 [LEGGI].

È riuscito a tornare alla vittoria il Casalbordino di mister Farina contro il Castiglione Val Fino (2-0). I giallorossi, dopo le ultime quattro partite costretti a tornare a casa con altrettanti pareggi, hanno trovato i tre punti grazie ai gol siglati da Stango all’ottantesimo ed Erragh all’ottantatresimo. Due reti decisive arrivate proprio negli ultimi dieci minuti.

Per quanto riguarda le altre partite, ha pareggiato solo il Palombaro (0-0 con il Fossacesia), mentre è stata una domenica positiva per il Torre Alex (2-1 con il Castello 2000) ed il Penne (3-1 in casa della Virtus Ortona). La classifica in vetta resta molto corta con sette squadre divise da appena due punti.

Tutti i risultati dell’undicesima giornata

Bucchianico-Il Delfino Flacco Porto 1-0

Casalbordino-Castiglione Val Fino 2-0

Palombaro-Fossacesia 0-0

Pinetanova-Fara San Martino 0-1

Pro Sulmona-Passo Cordone 1-2

River Casale- Silvi 0-1

Torre Alex-Castello 2000 2-1

Villa 2015-Vasto Marina 0-4

Virtus Ortona-Penne 1-3

La classifica

Vasto Marina 21

Il Delfino Flacco Porto 20

Casalbordino 20

Penne 20

Silvi 20

Pro Sulmona 19

River Casale 19

Fara San Martino 16

Passo Cordone 16

Castello 2000 15

Fossacesia 15

Torre Alex 13

Villa 2015 10

Virtus Ortona 10

Palombaro 9

Pinetanova 9

Bucchianico 8

Castiglione Val Fino 4