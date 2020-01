"La campagna di comunicazione messa in piedi nelle scorse settimane da Giovani In Movimento sulla questione delle fermate del Frecciabianca alla stazione ferroviaria Vasto-San Salvo, ha sicuramente contribuito a tenere i riflettori accesi sulla vicenda, e mi pare anche di capire che gli esponenti del Partito democratico si sveglino solo quando vengono sbugiardati ed esposti al pubblico ludibrio". Così Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani In Movimento, scrive un nuovo capitolo nella lunga polemica con Antonio Del Casale, segretario del Pd di Vasto.

"Di questo - contrattacca di Michele Marisi in un comunicato stampa - i cittadini si sono accorti, visto che più che noi, sono i fatti stessi a dimostrarlo. È bene infine ricordare al Segretario cittadino del partito di Renzi, Antonio Del Casale, che il suo centrosinistra amministra la città da circa dieci anni, dunque le colpe del decadimento di Vasto le può cercare in casa sua, e negli ultimi tempi, senza doversi affannare ad andare troppo indietro con il calendario".