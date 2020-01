Ottava giornata di campionato per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket. I biancorossi, domenica alle 18, ospiteranno l’Allianz Pazienza San Severo, una delle formazioni più in forma del girone D che arriverà a Vasto in cerca di un risultato positivo, Non sarà una sfida semplice per Ierbs e compagni, chiamati a riscattare la sconfitta della scorsa giornata contro il We’re Basket Ortona. In settimana coach Luise ha guidato gli allenamenti dei suoi con l’obiettivo di proseguire in quel percorso di miglioramento iniziato quest’estate dopo il rinnovamento della squadra. Il match contro i pugliesi presenterà molte insidie sul parquet. “La difficoltà sta nel presentare situazioni completamente diverse rispetto alla scorsa partita - ha detto il tecnico dei biancorossi alla vigilia - . Abbiamo vissuto una settimana in cui ci siamo concentrati sul preparare cose nuove. San Severo è una squadra dal potenziale offensivo incredibile, con giocatori di serie superiore che fanno della loro fisicità ma anche della loro capacità di segnare le armi migliori”. Per questo il tecnico dei vastesi ha preparato al meglio la sfida. “Dobbiamo provare cose diverse ma senza snaturarci sulla nostra difesa aggressiva e sulla corsa. Dobbiamo stare attenti nel non prendere dei break negativi, su questo aspetto mentale stiamo continuando a lavorare”.

Tornerà al PalaBCC anche il vastese Antonello Ricci, cresciuto nel settore giovanile della Vasto Basket per poi vestire la canotta di molte importanti realtà cestistiche (su tutte il Teramo in serie A). Al suo “ritorno” nel palazzetto di casa anche il pensiero del direttore sportivo della BCC Generazione Vincente Vasto Basket, Fabio Salvatorelli. “Spero che quanto prima Antonello torni a giocare con Vasto - ha detto nei giorni scorsi il diesse -. Più volte siamo stati vicini ma, per un motivo o per un’altro, ciò non è mai accaduto”. [l'intervista della vigilia a Ricci]

Domenica lo sport sarà anche veicolo di un forte messaggio sociale. Infatti la Vasto Basket ha aderito alla campagna per la legalità che vede protagonista la squadra di San Severo. “Svegliati San Severo” è la manifestazione contro l'illegalità che il 19 novembre vedrà i cestisti pugliesi scendere in piazza insieme a tanti cittadini per dire un forte “no alla criminalità”. La società del presidente Spadaccini ha risposto “presente” alla richiesta dei pugliesi e domenica le due squadre scenderanno in campo con uno striscione di adesione alla campagna per la legalità e con una striscia bianca sulle divise di gioco. “Lo sport è uno degli esempio di correttezza, lealtà e legalità per eccellenza – sostiene la dirigenza della Cestistica San Severo – e siamo onorati di poter dare il nostro piccolo contributo ad una iniziativa così importante per la nostra città; cogliamo l'occasione per invitare tutta la cittadinanza ad aderire”. La BCC Generazione Vincente Vasto Basket ha dato il suo pieno appoggio per condividere questo messaggio di legalità in quella che si annuncia come una bella giornata di sport, con tanto pubblico sugli spalti e spettacolo in campo.