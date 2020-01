AGGIORNAMENTO 14.20 - Con il passare delle ore appare più estesa la dimensione dell'azione dei ladri ieri notte: anche un'altra abitazione è finita nel mirino dei malintenzionati. Si tratta di una casa fuori dal centro abitato, dalla quale in quel momento i proprietari erano assenti. I ladri hanno rotto una finestra portando via attrezzi da lavoro e altri oggetti.

AGGIORNAMENTO 12.35 - I ladri, molto probabilmente gli stessi, hanno provato a penetrare anche in un'altra abitazione a pochi metri di distanza da piazza Garibaldi, senza però riuscire a scardinare le inferriate.

Si è svegliato con il ladro in camera da letto, ma non è riuscito a fermarlo. Un altro inquietante caso - dopo un periodo di relativa calma - a Lentella nella notte appena trascorsa, simile a quanto accaduto nel mese di agosto [LEGGI].

È successo in un'abitazione di via dell'Olivo: i ladri - a quanto pare tre uomini - sono entrati in azione verso le 3, manomettendo una finestra al piano terra sul lato della strada. Mentre gli altri rovistavano nelle varie stanze (in casa c'erano tre persone che dormivano), uno di loro è entrato in una delle camere da letto svegliando il proprietario e fuggendo immediatamente.

Il proprietario di casa, dopo aver "messo a fuoco" cosa stava accadendo, non è riuscito a fermarli. In strada i complici erano già in auto pronti a dileguarsi.

I malintenzionati hanno portato via denaro e alcuni gioielli. L'abitazione che ha ricevuto la visita indesiderata non si trova molto lontano da quella colpita ad agosto. È probabile che la loro fuga sia stata ripresa dalle telecamere che monitorano le vie di accesso al paese.