Torna in campo l’Eccellenza per la 12ª giornata del girone d’andata. Il big match della giornata è senza dubbio San Salvo-Paterno, con i biancazzurri che vanno a caccia di una vittoria per il sorpasso. Trasferte insidiose per la Vastese a Miglianico e per il Pineto a Montorio. Potrebbero potrebbero approfittarne Morro d’Oro e Martinsicuro attese da sfide non impossibili in un campionato in cui non sono mancati fino ad oggi i risultati a sorpresa.

Vastese. Dopo l’inaspettato ko di campionato sfida insidiosa per i biancorossi primi della classe in casa del Miglianico (sorpresa di questo avvio guardando al settimo posto occupato a -4 dalle due capolista), allenato da D’Ambrosio, dovendo rinunciare oltre all’infortunato Iaboni ma soprattutto ai due squalificati D’Alessandro e Cattafesta. Perdere di nuovo potrebbe dire lasciare il primo posto. Miglianico già affrontato in Coppa e battuto tra andata e ritorno ma in campionato sarà un'altra storia anche se lontano dall’Aragona i biancorossi vengono da cinque vittorie consecutive (senza subire reti).

San Salvo. La due vittorie consecutive hanno riacceso l’entusiasmo riportando i biancazzurri a -2 dalla vetta. Big match di giornata contro il Paterno di mister Iodicie primo in classifica e ancora imbattuto in campionato con 6 vittorie e 5 pareggi. Ex di turno Filippo Ciurlia in biancazzurro qualche stagione fa e a Paterno da agosto. Nerazzurri marsicani miglior difesa del campionato (con appena 6 gol subiti) ma al ‘Bucci’ privi di Gabrieli, forte centrale difensivo fermato dal giudice sportivo per una giornata. San Salvo sogna la vetta (se dovesse vincere e in contemporanea arrivasse lo ssconfitta della Vastese) affidandosi al tandem delle meraviglie, quello formato da Marinelli e Antenucci, già 12 gol in 2 (nessuno ha fatto meglio) con il primo capocannoniere del girone con 7 centri. Per mister Danilo Rufini soliti problemi a centrocampo, certamente out D’Aulerio, Quaranta in ripresa ma non ancora pronto, Cordisco in dubbio.

Cupello. Sfida salvezza in casa della Val di Sangro (9° con 13 punti) per un Cupello in crisi nera. Penultimo posto con appena 7 punti, una sola vittoria all’attivo (contro il fanalino di coda Acqua&Sapone) raccogliendo appena due punti nelle ultime 8 giornate (ultimi due mesi). Due sconfitte dentro casa e in trasferta il successo manca oramai da dieci mesi. Nessuna squalifica ma reparto offensivo scheletrico, Soria e Persichitti già andati via, Maio e Monachetti infortunati, restano a disposizione i soli D’Antonio e Zeytullayev. Problemi avanti ma anche in difesa, sempre perforata nelle ultime dieci giornate (con 18 reti subite è la terza peggior difesa).

La 12ª giornata

Alba Adriatica-Francavilla

Celano- Martinisicuro

Miglianico-Vastese

Montorio-Pineto

Morro d’Oro-Capistrello

Renato Curi-Torrese

San Salvo-Paterno

Sambuceto-Acquaesapone

Val di Sangro-Cupello

Classifica

23 Vastese

23 Paterno

21 San Salvo

21 Martinsicuro

20 Morro d’Oro

20 Pineto

19 Miglianico

15 Alba Adriatica

13 Renato Curi

13 Montorio

13 Val di Sangro

12 Capistrello

11 Torrese

10 Sambuceto

10 Celano

9 Francavilla

7 Cupello

4 Acquaesapone