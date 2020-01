"Mi candido alle primarie del centrodestra". Massimiliano Zocaro, rappresentante dell'associazione Vasto 2.0, conferma che sarà uno dei competitor alle votazioni con cui l'opposizione farà scegliere ai cittadini il candidato sindaco per le elezioni amministrative del 2016.

"Vasto 2.0 - afferma Zocaro - promuove il cambiamento e la partecipazione, come ha dimostrato col convegno dello scorso 11 settembre, alla presenza di 200 persone. Abbiamo l'obiettivo di rappresentare anche le persone che non avevano mai partecipato alla vita politica e le persone che soffrono, promuovendo l'uguaglianza e il rispetto verso il prossimo. Nessuno dei nostri componenti fa parte del tavolo che scriverà le regole delle primarie, perché crediamo nella correttezza dei soggetti politici del centrodestra. Per noi la questione su chi sarà il candidato sindaco è una quisquilia, non abbiamo nemici e siamo fautori di una politica edificante, costruttiva e non di fazione".

Conferenza congiunta - Stamani le forze politiche del centrodestra terranno una conferenza stampa congiunta per parlare delle primarie 2016. L'appuntamento è alle 11,30 nella sala conferenze della Società operaia di mutuo soccorso.