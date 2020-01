Vittoria per 4-0 in trasferta e momentanea vetta nel campionato di Promozione. È un sabato più che positivo quello del Vasto Marina che, andando a vincere sul campo del Villa 2015, balza dal quarto al primo posto e si gode il bel momento. Una sfida dominata dalla squadra di mister Cesario che è andata in gol con Donato Forte e due volte con Madonna prima del gol da incorniciare siglato da Di Gennaro pochi secondi dopo il suo ingresso in campo.

La squadra del presidente Cirulli viaggia spedita, mettendo in archivio la quarta vittoria consecutiva grazie ad un attacco prolifico e una difesa che non subisce gol da oltre 360 minuti.

Villa 2015 – Vasto Marina 0 - 4

(Reti: 31’ Forte, 45’ e 65’ Madonna, 67’ Di Gennaro)

Villa 2015: Penna Gurgliaccio(66’ Miele) Bevilacqua Di Lisio Fratini(60’ Leombruno) Formento Fattore Rapino P. Bolognini Rapino S.(72’ Di Pasquale) Rapino A. All. Pesce

Vasto Marina: Villamagna Pilone Bozzelli Galiè(4’ Muratore) D’Aprile Di Foglio Marino(78’ Ciccotosto) Di Santo Forte(66’ Di Gennaro) Cieri Madonna All. Cesario

Arbitro: Stefania Menicucci di Lanciano (Bosco e Salerno di Lanciano)

Ammoniti: Bevilacqua(V), Di Lisio(V), Muratore(VM), Leombruno(V), Di Gennaro(VM), Miele(V)