Giornata positiva per le squadre del Vastese impegnate nel campionato di serie D di calcio a 5. In attesa della partita del Real Carpineto Sinello, impegnata domenica a Sant'Eusanio, si registrano le vittorie dell'Eurogames Cupello C5 e del Futsal Casalbordino. Entrambe le squadre sono a quota 6 dopo tre giornate (Cupello ha da recuperare la prima giornata con la Libertas Stanazzo) e domenica si affronteranno in un derby che promette spettacolo.

Eurogames Cupello C5 - Torre Calcio 9-3

Seconda vittoria consecutiva per gli orange del presidente Cicchini, alla prima esperienza nel campionato di serie D. Nell'esordio al palazzetto di Cupello, Perrozzi e compagni impiegano 18 minuti per trovare la rete del vantaggio, con Ciffolilli che chiude una bella combinazione con Fortunato. Dopo aver colpito un palo, è ancora Ciffolilli ad andare a segno, questa volta con l'assist di Toppi. Il Torre ci prova ma trova sulla sua strada un attento Antenucci ma, allo scadere del primo tempo riesce ad accorciare le distanze. Nel recupero ci pensa Colangelo a siglare il 3-1, ancora con assist di Fortunato.

Si torna in campo e, dopo 5 minuti, gli ospiti accorciano ancora le distanze, con un bel tiro che trova anche una leggera deviazione di un avversario. All'11' Toppi, dopo una bella azione personale, riporta i suoi sul doppio vantaggio (4-2). Due minuti dopo va a segno anche Pollutri (5-2) sfruttando un'azione di ripartenza. Il Torre non si arrende e, al 17', con una palla filtrante che taglia la difesa dei cupellesi, accorcia sul 5-3. Gli ospiti ci provano ancora, impegnando in diverse occasioni il portiere Ferraro, ma a quel punto i padroni di casa hanno in mano la partita e segnano ancora: al 18' Cirese con un bel tiro dalla destra sigla il 6-3, al 26' Bolognese trova il primo gol stagionale su assist di Cirese e poi, al 27' e al 30', uno scatenato Toppi segna altre due volte per la sua personale tripletta.

Atletico Sambuceto - Futsal Casalbordino 0-3

Vittoria in trasferta per il Fustal Casalbordino che torna da Sambuceto con tre gol messi a segno e altri tre punti in classifica. Su un campo difficile gli uomini di mister Liberatoscioli sono stati molto attenti nella fase difensiva riuscendo a sfruttare poi le occasioni da gol per andare a segno. A sbloccare la partita è Verini, al 18'. Il primo tempo si chiude sull'1-0 ma poi, nella ripresa, i giallorossi segnano altre due volte, al 10' con Nico Moretta e al 20' con Scafetta per il 3-0 finale. Sabato prossimo il Futsal Casalboridno ospiterà proprio l'Eurogames Cupello nella 4ª giornata di campionato.