Il procuratore Giampiero Di Florio ha disposto l'autopsia sul corpo di Paola Mancinella, la 36enne trovata morta ieri in casa in contrada Ributtini a Cupello [LEGGI]. La donna, molto conosciuta a San Salvo, ha perso molto sangue a causa di un'emorragia; in quel momento era sola, è stata lei a chiedere aiuto, ma quando i primi soccorsi sono arrivati era già troppo tardi.

L'esame - che si terrà nei prossimi giorni al "San Pio" di Vasto - cercherà di accertare le cause del decesso e dell'emorragia. Solo in seguito parenti e conoscenti potranno dare l'ultimo saluto alla giovane.

Intanto, l'abitazione è stata posta sotto sequestro; i carabinieri hanno apposto i sigilli. Il Maggiore Giancarlo Vitiello è cauto e afferma che si tratta di "un atto dovuto".