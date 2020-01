Sconfitta in casa dell'Orsogna per la BCC San Gabriele nel campionato di serie C. Dopo aver infilato una serie di quattro vittorie consecutive, le vastesi tornano a casa con un 3-0 (25-20/25-21/25-17) abbastanza netto per quanto si è visto in campo. Eppure Genovesi e compagne erano partite bene ma poi, andando avanti nella partita, si sono viste difficoltà in ricezione e nella costruzione del gioco.

E così alla fine a conquistare il bottino pieno e l'Orsogna che, va ricordato, è una delle favorite per la promozione in B2. Resta però il rammarico per non aver ripetuto le buone prestazioni delle prime giornate di campionato che avrebbero potuto dare esito diverso. La squadra allenata da Maria Luisa Checchia, metabolizzato il primo stop stagionale, dovrà guardare avanti e pensare alla prossima sfida, in calendario per domenica alle 18, contro il Nereto, altra formazione temibile del girone A.