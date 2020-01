"San Salvo rispetto a Parigi è collocata alla periferia del terrorismo. Ma oggi ritengo sia una giornata di lutto per tutta l’Europa. E’ davanti ai nostri occhi l’orrore che ha sconvolto la capitale della Francia, di nuovo sotto attacco. Abbiamo nel cuore le vittime dell’odio, sono soprattutto i cittadini inermi a essere stati colpiti. E’ un comportamento civile fermarci ed esprimere la nostra vicinanza ai parigini. Pertanto questa mattina verrà annullata la conferenza stampa in programma per le ore 11.00, presso la Porta della terra, per presentare il calendario di "Nottambula Winter Village". Una decisione condivisa con l’Associazione New Generation e l’assessore alle Attività Produttive Oliviero Faienza".

Comune di San Salvo