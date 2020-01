Da ieri sera, da quando sono iniziate ad arrivare le prime frammentarie informazioni, proseguono gli attestati di vicinanza al popolo francese, colpito da una terribile serie di attentati terroristici. Non solo semplici cittadini, ma anche le istituzioni si sono mobilitate. Il Comune di San Salvo ha annullato una conferenza stampa prevista per oggi e il sindaco Tiziana Magnacca ha inviato un messaggio di cordoglio per l'accaduto (qui l'articolo).

A Vasto, invece, da questa mattina dal balcone del Municipio di Vasto, accanto alla bandiera europea, italiana e del Comune, sventola anche la bandiera francese, in segno di vicinanza alla popolazione e alle istituzioni d'oltralpe. Anche la conferenza stampa delle forze del centrodestra, prevista stamattina presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso, è iniziata con un minuto di raccoglimento per le vittime degli attentati.