Hanno tentato di rubare in un'abitazione di via Ovidio a San Salvo ma sono stati costretti alla fuga. È avvenuto ieri era, dopo le 19, a San Salvo, in via Ovidio, una strada senza uscita. Dei malintenzionati, almeno due secondo una prima ricostruzione dei fatti, arrivati nella strada del centro cittadino a bordo di un'Audi nera, risultata poi rubata in Molise, si sono diretti verso un'abitazione e hanno tentato di entrare. Provvidenziale l'intervento dei residenti, che accortisi di quanto stava accadendo hanno "rovinato" il piano dei malviventi costringendoli alla fuga.

Negli attimi concitati il figlio della donna che abita nella casa di via Ovidio è riuscito a memorizzare il numero di targa, fornendolo poi alle forze dell'ordine, tempestivamente informate dell'accaduto. Sono iniziate quindi le ricerche, con l'Audi che si è diretta in direzione nord.