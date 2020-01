Dopo due settimane i ladri tornano a visitare l'appartamento di via delle Rose a San Salvo. Qui ignoti avevano colpito a fine ottobre a pochi giorni di distanza dalla scomparsa dell'anziana proprietaria: forzando una finestra erano entrati e avevano rubato alcuni elettrodomestici e utensili dal garage [LEGGI].

Ieri sera, qualcuno senza scrupoli è tornato sul posto svuotando armadi e mobili della cucina. Il nipote dell'anziana donna questa mattina ha scoperto il furto notando la porta danneggiata: dall'abitazione sono stati portati via cappotti, indumenti, pentole e suppellettili.

Alcuni abitanti del quartiere hanno notato ieri sera verso le 21.30 movimenti sospetti intorno all'abitazione. Come accade da tempo, i ladri si accontentano anche di oggetti di poco valore, non avendo remore ad aggiungere dolore al recente lutto.