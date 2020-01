Si terrà domenica prossima, 15 novembre, la visita dei soci del Rotary Club di Vasto, presieduto da Antonella Marrollo, presso l’Istituto Agrario "C. Ridolfi" di Scerni; per l'occasione la struttura aprirà le sue porte per far conoscere le proprie attività didattiche.

"Abbiamo accolto con particolare piacere la richiesta del Rotary Club Vasto di inserire per la prima volta una scuola tra le aziende da visitare in occasione della presentazione dei vini novelli, appuntamento ormai tradizionale per il sodalizio vastese", sottolinea il dirigente scolastico Livio Tosone. "Attraverso tale visita aziendale - precisa il dirigente - i nostri ospiti avranno la possibilità di conoscere una delle più importanti realtà formative del settore agroalimentare della nostra regione. L’Istituto Agrario 'Ridolfi', immerso nel verde con una azienda agricola di 30 ettari coltivata a vigneti ed uliveti è una delle scuole più antiche d’Abruzzo (fondato nel 1876). Una scuola che, operando in una provincia come quella di Chieti dove il peso della filiera del vino è a livello regionale preponderante sia nella produzione che nella trasformazione, non poteva non intrecciare il proprio percorso con quello di questo settore".

"La Cantina Didattica Sperimentale di cui dispone, frutto di scelte felici e di un percorso virtuoso avviato nell’anno 1985, offre oggi moderne e complete attrezzature per la vinificazione, la stabilizzazione e l’imbottigliamento dei vini, il tutto su scala ridotta ma scientificamente probante, non trascurando il continuo miglioramento tecnologico. Una clamorosa affermazione è stata quella dell’Istituto Tecnico Agrario di Scerni al 12° concorso enologico 'Bacco e Minerva' al quale hanno partecipato le scuole agrarie di tutta Italia. Il percorso di arricchimento dell’offerta formativa continuerà l’anno prossimo con l’introduzione del sesto anno di specializzazione in Viticoltura ed Enologia, per la formazione di giovani Enotecnici, da avviare alla conoscenza delle tecnologie di sostenibilità aziendale, con particolare attenzione al biologico".