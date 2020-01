Una stampa su tela 100x140 di una foto di Brunella Fratini raffigurante la Madonnina di Casalbordino lido (oggi sostituita da una statua di Padre Pio) campeggia sulla parete di un appartamento privato di New York. Come quella, altri scorci della provincia di Chieti e del territorio vastese "girano" il mondo grazie ai progetti fotografici dell'artista abruzzese, "vastese d'adozione", che proprio dal "dialogo con il territorio" trae spunti per le sue opere.

Le vetrine principali dalle quali l'Abruzzo si affaccia sul mondo, quelle dell'importante galleria internazionale Saatchi Art, la cui titolare ha fortemente voluto per sé Standby, proprio una delle opere della fotografa vastese, e Vogue (nel settore dedicato anche alle vendite), dove le foto di Brunella Fratini sono state selezionate tra le oltre 25mila che giungono solitamente sulla pagina espositiva per esporle nello spazio vendite.

Due sono i progetti che l'hanno vista protagonista negli ultimi anni, Rêverie prima e Lego Beach poi, mentre un altro progetto, Sea Space, sta prendendo forma e presto sarà oggetto di importanti iniziative internazionali.

Proprio in Lego Beach, Brunella Fratini ha focalizzato la sua attenzione artistica a "comporre e scomporre" il paesaggio costiero, seguendo le stagioni e immortalando i cambiamenti dello stesso paesaggio: "Come le costruzioni abbandonate nelle camerette in attesa di un nuovo mattoncino, di un nuovo gesto, fino alla prossima scomposizione, i pezzi di questo paesaggio aspettano immobili il gesto dell'uomo, che li faccia rivivere in una nuova identità". Così, lungo la costa la scena estiva vivace e rumorosa cede il passo alla "scomposizione" del "fuori stagione": "Lontano dalla vita quotidiana delle città, in questa zona franca tra terra e mare le estati passano e lasciano cicatrici: edifici vuoti, giochi senza bambini, chioschi in attesa, poi linee e tratteggi di passerelle. Lego Beach è un gioco serio, un gioco per grandi in cui stare attenti a ciò che si posa e si distrugge. Nei luoghi del cuore di una periferia d'Italia dove passa la migrazione estiva dell'uomo di massa, l'atto stesso della ricostruzione visiva è un atto di conservazione necessario".

E sempre legato al mare, anche se nella componente più intima ed esistenziale, è il nuovo progetto, Sea Space, nel quale il mare diventa una "frontiera della visione" per una sorta di "romanzo di formazione" che proprio nel mare trova la sua scena e la sua rappresentazione concettuale. Come scrive Irene Allison - direttore del magazine Rearviewmirror, quadrimestrale di fotografia documentaria, edito da Postcart - che sta seguendo il progetto di Brunella Fratini, "[il suo mare] è lo spazio aperto delle estati di bambina. E degli inverni, quando per il mare bisognava aspettare un'altra estate. È il territorio liquido di astrazione dove il bianco, il verde e l'azzurro non disegnano solo forme, linee e spirali, ma ombre, spiragli, turbamenti e strani miraggi. Dalle sue foto, il mare ci agita e non ci lascia scampo. Non c'è riserva. Non c'è spiaggia né sponda. Non bagnarsi è impossibile".

