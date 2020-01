Ieri in piazza Verdi, a Vasto, è stato installato il totem con cui si è voluto rendere omaggio ad Andrea Iannone che, in sella alla sua Ducati Desmosedici, ha chiuso al 5° posto la stagione 2015 del motomondiale [leggi]. Oggi il pilota vastese ha postato sui suoi profili Instagram e Facebook, un ringraziamento ai vastesi accompagnato dalla foto del totem nella rotatoria al centro della città pubblicata ieri da Zonalocalel.it e scelta dal campione delle due ruote per accompagnare il grazie alla sua città.

Non conta che nella mia vita abbia girato il mondo facendo quello che fin da quando sono nato sognavo di fare..."correre in moto";e non conta nemmeno che per farlo abbia dovuto fare tanti sacrifici,andando anche contro a chi all'inizio non credeva in me... Conta invece che ogni volta che torno nella mia città ,che sia passato tanto o poco tempo,per me è sempre un'emozione enorme.



A Vasto sono nato, qui c'è la mia famiglia, ci sono i miei amici di sempre... Qui ho imparato ad andare in moto e soprattutto ho iniziato a credere che quella che era la mia più grande passione,forse sarebbe potuta diventare il mio "futuro",perché non esistono limiti per chi come me non demorde mai!

Da qui con tanti sogni e tanta determinazione sono partito cercando di realizzarli e forse ad oggi posso dire che ci sto riuscendo. Ma nessun sogno si sarebbe realizzato senza chi ha sempre creduto in me ed è a loro che voglio dire "Grazie"; alla mia famiglia che è il mio punto fermo e la mia più grande forza,ma anche alla mia città, a Vasto e ad i Vastesi!



Un grazie speciale al Sindaco, all'amministrazione e a chi mi ha regalato un'emozione immensa per la sorpresa di Piazza Verdi, ma anche a chi mi ha sostenuto e incitato, a tutti coloro che hanno sempre un sorriso ed una parola per me quando mi incontrano perché è grazie a tutti voi che non smetto mai di voler raggiungere nuovi traguardi.



Non bisogna mai dimenticare da dove siamo partiti ,ma fare di ciò un insegnamento ed io questo non l'ho mai dimenticato ma anzi, ne sono sempre andato fiero e sempre ne andrò. ‪#‎orgogliosodiessereuastarolo‬

Andrea Iannone