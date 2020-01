Una delle tante mattinate all'aria aperta per i ragazzi dell'Istituto Agrario di Scerni, questa volta impegnati a conoscere più da vicino il mondo del cavallo, grazie a un'iniziativa curata dal circolo ippico Jack O'Neill con il contributo di Sergio Frangione, professore di Produzioni Animali. A partecipare all'evento, anche le scuole medie di Casalbordino, Pollutri e Scerni.

Sei le razze presentate per l'occasione: l'anglo-arabo, l'arabo, l'appaloosa, l'argentino, il quarter e l'avellignese. Accompagnati da giovanissimi custodi, i cavalli hanno sfilato all'interno del campo sportivo appositamente preparato, sotto la supervisione dei volontari del gruppo di protezione civile di Vasto, che si sono assicurati che la manifestazione procedesse nella massima sicurezza.

Nel corso della mattinata, gli studenti hanno preso contatto con i cavalli, apprendendo i rudimenti del grooming e provando anche l’emozione di una passeggiata a cavallo. Per l'occasione utilizzate anche delle piccole carrozze, "testate" anche dal dirigente scolastico Livio Tosone.

"L'obiettivo dell'iniziativa - ha spiegato il dirigente - è quello di ampliare l'offerta formativa scolastica con un richiamo alla zootecnia; il nostro non è un contesto adatto all'allevamento intensivo per la produzione di carne, piuttosto l'attenzione alla materia è rivolta alle potenzialità nel settore turistico e sportivo. Da non dimenticare, inoltre, le numerose applicazioni anche nell'ambito dell'ippoterapia".