Saranno due le fermate del Frecciabianca presso la stazione di Vasto-San Salvo, per il periodo che va da giugno a settembre. Lo ha annunciato il segretario del Pd, Antonio Del Casale, che ha partecipato all'incontro a Roma con Trenitalia, insieme alla delegazione composta dal presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, e l'ingegner Luciano De Nardellis della DMC "Oltre il mare".

"È un grande risultato - ha commentato Del Casale - per il quale voglio ringraziare il presidente D'Alfonso, che si è speso tanto per questo obiettivo, come il sindaco di Vasto e l'ingegner De Nardellis, che ha messo insieme tutti gli operatori e ha contribuito alla redazione del dossier, perché parliamo di un progetto che si chiama Estate in treno e vedrà la partecipazione anche dei privati".

Per l'occasione, Del Casale si tolto anche qualche sassolino dalla scarpa: "La verità è che non siamo dei pinocchi, come qualcuno ha voluto descriverci, ma per fare le cose ci vuole studio e attenzione. Non siamo andati lì a chiedere l'elemosina, ma forti di un progetto supportato dai numeri. Dopo anni di abbandono del centrodestra, che è il vero Pinocchio, la stazione di Vasto-San Salvo riprende centralità".

Soddisfatto anche il sindaco Luciano Lapenna: "La fermata del Frecciabianca presso la stazione ferroviaria di Vasto–San Salvo è un grande risultato, figlio di un lavoro di squadra, attento e scrupoloso, portato avanti dalle istituzioni e dagli operatori turistici del territorio. L’intesa raggiunta con Trenitalia rende onore alle tante battaglie portate avanti nel tempo, oltre le sterili polemiche di chi è capace soltanto di critica, ma carente di proposte. Ringrazio il presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso per l’impegno profuso in favore di questo risultato e ringrazio Luciano De Nardellis della DMC - Destination Management Company per la collaborazione degli operatori turistici del territorio che incontrerò nei prossimi giorni a Palazzo di Città per trovare le giuste intese finalizzate alla promozione della Città del Vasto. La firma ufficiale dell’accordo con Trenitalia avverrà nei prossimi giorni a Vasto presso il Palazzo D’Avalos alla presenza di tutti i protagonisti di questo straordinario risultato".