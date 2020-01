La passione e la competenza di sempre nella cura dell’allenamento con un occhio attento alle novità e alla tecnologia. Nuovo anno e nuova vita per la Palestra Pegaso di Vasto dove sono entrati a pieno ritmo i corsi dedicati a chi vuole mantenersi in forma svolgendo attività fisica in un ambiente accogliente e sempre all’avanguardia.

"Quest’anno abbiamo introdotto due app molto interessanti – spiega Yari Perrotti, istruttore e responsabile organizzativo della Pegaso -. La prima è quella per la prenotazione dei corsi. Una volta registrati si possono visualizzare tutti i corsi presenti e prenotare. Il grande vantaggio è la dinamicità, visto che non si deve prenotare per forza in palestra. Inoltre, se c’è una modifica nel palinsesto, viene inserita online così che tutti possano visualizzarla immediatamente. Con il classico materiale cartaceo sarebbe tutto più complicato e lento. L’altra applicazione è una piattaforma di lavoro che facilita moltissimo il lavoro di noi istruttori”.

Alla Pegaso ogni programma di allenamento è personalizzato e studiato da un istruttore insieme al cliente, con l’anamnesi di partenza e l’avanzamento che viene verificato a livello mensile. “Questo passaggio alla piattaforma è un ulteriore aumento della qualità. Possiamo elaborare un programma di lavoro con un supporto grafico molto bello, intuitivo per l’utente e rapido nello svolgimento. Noi istruttori possiamo inserire anche esercizi un po’ più complicati proprio perché siamo supportati dall’app.

Tra le novità di questa stagione alla Pegaso c’è il corso di ginnastica vaginale. “Non l’ho inventata io – spiega Yari Perrotti – ma è una ginnastica antica come il mondo che in Oriente fanno da oltre 2mila anni. Fondamentalmente si tratta di una serie di esercizi che servono ad aumentare il tono muscolare del pavimento pelvico. Per certi versi è molto simile, ma sicuramente molto più completa della ginnastica pre e post parto. In occidente si è abituati a farla solo nel periodo della gravidanza ma, in realtà, così come con l’avanzare degli anni perde tono la muscolatura corporea così perde tono la muscolatura pelvica, che può portare a problemi di perdita di urine o prolasso dell’utero. Questa ginnastica di rinforzo è estremamente utile”.

Una disciplina che non conosce crisi è lo step. “Le miei insegnanti Enza e Lilly hanno una grande passione per lo step e quest’anno hanno voluto riproporla in palestra. All’ultima Fiera del Fitness c’è stata grande attenzione per lo step, che non passa mai di moda. In realtà è un’attività che nella palestra c’è sempre stata ma quest’anno abbiamo voluto rilanciarla con forza dandogli anche questo nome un po’ romantico di step vintage”. Grande successo sta riscuotendo anche il Tabata. “E’ un allenamento specifico ad alta intensità. Si tratta di un circuito di 8 stazioni in cui si alternano 20 secondi di lavoro e 10 di recupero, per un totale di 4 minuti di lavoro. In una lezione di mezz’ora il circuito si ripete per due volte e, nei tempi di recupero, sono solito spiegare bene l’esecuzione di ogni esercizio. Si tratta di lezioni molto intense in cui però possiamo curare bene l’esecuzione”. Un lavoro cardiovascolare in cui si alzano molto i battiti cardiaci da abbinare con l’allenamento in sala pesi. “Da punto di vista della crescita della massa muscolare e soprattutto del tono muscolare, l’allenamento in sala attrezzi rimarrà sempre l’attività principe.

Ogni settimana la Palestra Pegaso propone oltre 75 lezioni, “ad ogni ora del giorno ci sono praticamente tutti i corsi, così da poter scegliere comodamente. Ogni nostro programma di lavoro è personalizzato, curato dai nostri istruttori, tutti altamente specializzati. Ci viene riconosciuta una grande professionalità, data da formazione e una lunga professionalità nel mondo del fitness. Io sono in questo settore ormai da 24 anni, oltre ad essere responsabile della palestra curo la sala attrezzi, i corsi di tabata e sono personal trainer. L’altra figura fondamentale è quella di Alessandra, anche lei con una lunga e qualificata esperienza nel mondo del fitness, che insegna con passione un po’ tutto, dal tabata al walking o al rebound. Nello staff degli istruttori della Pegaso ci sono anche Luciano, che, oltre agli allenamenti in sala attrezzi e come personal trainer tiene dei mini-corsi di addominali ed altri allenamenti particolari, poi ci sono Lilly ed Enza, che curano lo step vintage, il walking e il pilates, uno dei nostri corsi di punta vista la loro bravura. Da quest’anno con noi c’è anche Paola, bravissima insegnante di yoga e poi c’è Giuseppe, che ci supporta con le lezioni di funzionale e in sala attrezzi.

Tutto questo in un ambiente che quest’anno ha rinnovato ancora i suoi spazi e che è pronto ad accogliere, con la passione e professionalità del suo staff, chi vuole praticare della sana e, perché no, divertente, attività sportiva.

Palestra Pegaso

Via del Cimitero, 25 - Vasto

Tel. 345.3181015

Facebook (clicca qui) - Instagram (clicca qui)

Informazione pubblicitaria