Torna anche questa settimana l'appuntamento con Oggi cucino io, il format di Zonalocale.tv dedicato agli appassionati di cucina. In questa puntata abbiamo incontrato Licia Zulli, esperta in politiche sociali e responsabile del centro Culturale Aldo Moro e del Centro DonnAttiva di Vasto. Nella sua cucina ci ha preparato una ricetta africana, il pollo Yassa, in una versione da lei rivistata. Buona visione e buon appetito!

Pollo Yassa

1Kg di petto di pollo a tocchetti; il succo di un limone; 1 peperone rosso tagliato a listarelle; 100 gr di trito di cipolla, carota e sedano; 1-2 cipolle bianche tritate; 250 ml di brodo vegetale; Olio evo, sale e pepe q.b.

Attenzione! Il pollo Yassa prevede, nella versione africana, l’aggiunta di molto peperoncino piccante. Nel caso si preferisca la versione piccante è possibile sostituire il peperone dolce con quello piccante.

Cous cous

300 gr di cous cous precotto; una bustina di zafferano;Olio evo e sale q.b.

La 2ª puntata con il calamaro multicolore degli chef Mario Cane e Nicola Bucco (Hotel Sporting) [GUARDA]

Vuoi partecipare a Oggi cucino io? Scrivi a redazione@zonalocale.it