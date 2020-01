L'ex sindaco di San Salvo e attuale consigliere di minoranza (in quota SanSalvoDemocratica) Gabriele Marchese interviene sulla conferenza stampa che ieri mattina Tiziana Magnacca ha tenuto nel cantiere dell'adeguamento sismico [LEGGI]:

"Questa mattina mi sono recato in Comune a San Salvo e non sono potuto entrare. Mi hanno detto che nel cantiere non può entrarci nessuno nemmeno per farci la propaganda gratuita. Tutta colpa di quelli di prima che non mi hanno avvisato. Inoltre, non hanno detto a quelli che ancor prima di loro hanno costruito il Comune, di costruirlo in cemento armato. La loro colpa è quella di averlo realizzato in laterizio e non essersi inventati ancor prima il cemento armato. Una grave negligenza che sarà messo in pubblica piazza e sarà dato in pasto alla pubblica opinione. A quel punto mi sono chiesto quando si costruivano i pagliai vi era l'obbligo di realizzarli con tecniche antisismiche? Se non si avrà risposta, anche questo argomento sarà oggetto di una conferenza stampa per informare l'opinione pubblica delle responsabilità di quelli dell'età della pietra".