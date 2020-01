Ancora abitazioni svaligiate a Vasto con la banda dei cosiddetti "ladri acrobati" che nei giorni scorsi ha svaligiato almeno tre appartamenti nella zona sud della città. Malviventi con una spiccata atleticità che riescono ad arrampicarsi tra balconi e grondaie entrando anche nelle case ai piani alti. Questa volta, dopo essersi introdotti in un appartamento, hanno bloccato dall'interno la porta d'ingresso, garantendosi così la possibilità di agire indisturbati e di fuggire via qualora i proprierati avessero fatto rientro a casa.

Così, quando i residenti hanno fatto rientro a casa, non sono riusciti ad aprire le porte e hanno dovuto richiedere l'intervento dei vigli del fuoco. Una volta dentro l'amara sorpresa, dalle case mancavano denaro e oggetti preziosi. Un bottino di valore ma facilmente trasportabile in uno zaino fuggendo attraverso i balconi. Dell'accaduto sono state informate le forze dell'ordine che già in passato sono riuscite ad arrestare componenti di bande dedite ai furti negli appartamenti.