Presentati questa mattina in conferenza stampa gli eventi previsti per "Dantis Amor - Dante e i Rossetti", il convegno internazionale organizzato dal Centro Europeo di Studi Rossettiani, in collaborazione con l'Università "G. D'Annunzio" e il Comune di Vasto. Presenti all'incontro, il professor Gianni Oliva, direttore del Centro Europeo di Studi Rossettiani, il vice sindaco Vincenzo Sputore e il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte.

Dopo i saluti e i ringraziamenti del vice sindaco Sputore, è stato il professor Oliva a illustrare il programma degli eventi in programma dal 18 novembre, con una "anteprima" presso l'Università D'Annunzio, fino al 21: "Tema del convegno internazionale è il rapporto tra Dante e la famiglia Rossetti, che non è un rapporto casuale: Gabriele Rossetti, infatti, da esule si identificava in Dante e ha trasmesso il suo culto a tutta la famiglia".

Il professor Oliva ha poi annunciato una novità prevista per il periodo natalizio: la pubblicazione di una genealogia dei Rossetti curata da Paolo Calvano, che comprende anche gli eredi viventi: "Il lavoro del Centro Europeo di Studi Rossettiani - ha spiegato il direttore - non è sempre visibile a tutti; consiste in gran parte in un'attenta attività di ricerca che poi porta a questo tipo di eventi o a pubblicazioni. Abbiamo anche individuato un ricco fondo costituito da documenti inediti della famiglia Rossetti che si trova a Vancouver, in Canada, dove ci sono anche alcuni eredi viventi dei Rossetti. Prima o poi li inviteremo per compensare il torto subito da William Michael Rossetti, che lamentava proprio il fatto di non essere mai stato invitato a Vasto".

Oltre a incontri a tema, previsti anche due eventi in cui gli attori Domenico Galasso e Stefano Sabelli reciteranno rispettivamente il I e il V Canto dell'Inferno, con l'intervento dello stesso Gianni Oliva e di Pietro Gibellini, dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia: "Non siamo Benigni - ha rimarcato il professor Oliva - ma abbiamo preparato una lettura il più possibile chiara, per il grande pubblico".

Clicca qui per il programma completo degli appuntamenti.