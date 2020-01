Sarà l’auditorium del Liceo Artistico Pantini-Pudente ad ospitare il seminario formativo del progetto di educazione alla legalità democratica del Comune di Vasto LegalizeYou. Nei giorni 13 e 14 novembre 2015 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 è previsto lo svolgimento di un seminario formativo sulla legalità democratica tramite lo studio di buone prassi per la prevenzione del disagio criminale attraverso percorsi educativi incentrati sulle arti performative. Il seminario sarà a cura della Consulta Giovanile Vasto, del Progetto Giovani e dell’associazione culturale “Tercero Empleo”. Nella giornata di venerdì saranno coinvolte l'associazione Musica contro le mafie e Libera.



Il programma:

Venerdì 13 Novembre, ore 11 – “Musica contro le mafie” - il documentario

Liceo Artistico Pantini-Pudente

Intervengono:

Maurizio Capone (Capone & Bungt Bangt )

Gennaro De Rosa - coord.naz "Musica contro le mafie"

Modera: Francesco del Viscio - Libera Vasto

Musica contro le mafie è un progetto che nasce con l'intento di unire sotto la bandiera della legalità le voci di tanti artisti italiani.

Gli artisti diventano testimoni di un messaggio di impegno e consapevolezza, di riflessione e invito alla "cittadinanza attiva".

La Musica, il più popolare e universale dei linguaggi, per veicolare messaggi profondi, per catare e suonare desideri di giustizia, per scuotere dall'indifferenza dall'apatia e dalla rassegnazione. Musica contro le mafie è un contesto di cui tutti possono essere autori; una associazione che grazie all'impegno degli artisti coinvolti da sostegno ed è, a sua volta, sostenuta da Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie). L'iniziativa si divide, ad oggi in 3 blocchi : Il Premio, Il Libro/cd e il Documentario.



"Musica contro le mafie": un viaggio, un percorso, una moltitudine di voci, di luoghi e di contesti; cosa può fare la Musica contro le mafie. Nel documentario si alternano le testimonianze di tanti artisti, con quelle di scrittori, operatori, giornalisti e testimoni di giustizia. La Musica è il filo conduttore di tutto il film. La sua forza dirompente è da sempre utilizzata per preservare e tramandare la memoria. Gli artisti diventano testimoni di un messaggio di impegno e consapevolezza, di riflessione e invito alla “cittadinanza attiva”. La Musica, il più popolare e universale dei linguaggi, per veicolare messaggi profondi, per cantare e suonare desideri di giustizia, per scuotere dall’indifferenza dall’apatia e dalla rassegnazione. La Musica per sconfiggere le mafie! La Musica per sensibilizzare e creare un modello culturale da contrapporre a quello mafioso…perché l'antimafia si fa anche divertendosi.

Sabato 14 Novembre – “Una vita per la legalità”

ore 11.00 Apertura dei lavori e presentazione del progetto “LegalizeYou”;

ore 11.15 Una vita per la legalità: le vittime delle mafie in Italia

Intervento – Testimonianza del prof. Vincenzo Musacchio, docente di diritto penale in varie Università italiane e direttore della Scuola di Legalità "don Peppe Diana" di Roma e del Molise sul progetto delle Scuole di Legalità;

ore 11.45 Proiezione del documentario “Una vita per la legalità: le vittime delle mafie in Italia” e dibattito;

ore 12.15 Intervento – laboratorio “Musica libera” della band “Tercero empleo”;

ore 13.00 Chiusura dei lavori e saluti.