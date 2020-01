"Vasto con te nel mondo". E' l'omaggio che la città dedica ad Andrea Iannone, pilota della Ducati in MotoGp, che domenica ha concluso la stagione 2015 del motomondiale. Un totem trifacciale che lo immortala sulla sua Desmosedici in impennata è stato posizionato oggi pomeriggio dalla ditta Ideastampa al centro della rotatoria di piazza Verdi.

Iannone ha chiuso la sua prima annata nel team ufficiale Ducati con un buon quinto posto e solo per qualche episodio legato a problemi tecnici o sfortuna non è riuscito ad arrivare più in alto. Resta comunque un campionato da incorniciare, con tre podi (un secondo e due terzi posti) e una grande attenzione a livello mondiale nei suoi confronti. Nella stagione 2016 sarà nuovamente tra i protagonisti e pronto a battagliare per conquistare la prima vittoria in MotoGp ed altri importanti traguardi.

A chiusura di questa annata, che lo ha visto impegnato in questi giorni nei test di Valencia, l'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio al proprio concittadino che porta in tutto il mondo il nome della sua città di origine. E, in questi giorni, è anche un in bocca al lupo in vista dell'intervento chirurgico alla spalla a cui Iannone si sottoporrà il prossimo 17 novembre. In barba ad ogni scaramanzia per lui l'obiettivo è quello di risolvere una volta per tutte i problemi che in una parte della stagione lo hanno condizionato negativamente.