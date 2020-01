Il 14 e 15 novembre torna l'appuntamento con Castrum diVino, organizzato dall'associazione culturale La Famiglia Casalese a Casalbordino. Nel centro storico del paese per il 9° anno si svolgerà la festa dell'olio e vino novello, con una vasta offerta culinaria e di intrattenimento. A partire dalle 16 spettacoli e atmosfere medievali allieteranno i presenti e non mancherà la musica dal vivo per regalare divertimento a tutti i presenti.

Tanti i prodotti esposti in degustazione: vino novello, olio nuovo, n'droccioloni, frittura di pesce, polenta e salsicce, pasta panocchie e ceci, caldarroeste, formaggi locali, ventricina e salumi, salsicce, bracerie varie, arrosticini, frascarelli al sugo, pancetta arrosto, tarallucci casalesi, dolci del territorio, miele e tanto altro ancora.