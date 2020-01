È per venerdì prossimo, 13 novembre, alle 8,30 l'appuntamento con i medici di medicina generale "ospiti" per un giorno della Gastroenterologia dell'ospedale di Vasto per un momento formativo finalizzato al miglioramento dell'appropriatezza dignostica e terapeutica, all'incremento dell'adesione al programma di Screening del colon retto e alla condivisione del percorso diagnostico e terapeutico del paziente con sintomatologia digestiva.

"I colleghi della medicina generale - spiega Antonio Spadaccini, direttore dell'unità operativa di Gastroenterologia - assisteranno alla visita dei pazienti ricoverati e alle procedure endoscopiche ed ecografiche in programma quel giorno. Al termine della parte pratica, è previsto uno spazio di confronto su temi quali la malattia da reflusso gastro-esofageo, carcinoma del colon retto e diverticolite".