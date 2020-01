Per la prima volta in Abruzzo, il centrodestra farà le primarie. Chiederà ai cittadini di scegliere il candidato sindaco per le elezioni comunali 2016..

Dopo alcune indiscrezioni delle ultime ore è arrivata la conferma dai rappresentanti di Alleanza per Vasto (Nicola Del Prete), Fo&Pa (Stefano Suriani, Antonio Prospero, Mario Padovano, Arnaldo Tascione e Antonella Treviso), Forza Italia (Antonio Monteodorisio e Guido Giangiacomo), Fratelli d’Italia (Etelwardo Sigismondi), Movimento Civico (Incoronata Ronzitti), Noi con Salvini (Davide D’Alessandro), Progetto per Vasto (Massimo Desiati e Andrea Bischia), Udc (Francesco Piccolotti), Unione per Vasto (Giuseppe Tagliente), Vasto 2.0 (Massimiliano Zocaro).

"In questi giorni si sono svolti incontri tra rappresentanti di partiti e movimenti civici alternativi all’attuale amministrazione comunale. Ne è emersa da parte di tutti una chiara volontà di partecipazione nel costruire percorsi che inducano ad una intesa per la formazione di un unico cartello elettorale in vista delle elezioni comunali del 2016. Abbiamo individuato nelle elezioni primarie il metodo per l’indicazione del candidato sindaco. Nell’esprimere grande soddisfazione per il risultato raggiunto, auspichiamo che tale percorso possa essere condiviso anche da altri partiti e movimenti civici che si riconoscano nei propositi elencati. Una commissione (composta da D’Alessandro, Del Prete, Monteodorisio, Ronzitti, Sigismondi, Tagliente e Tascione) è stata incaricata di redigere il codice etico e il regolamento che disciplinino le suddette primarie".