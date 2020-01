Sabato 14 novembre, alle 18, presso la sede dell'Arci di Vasto, in corso Plebiscito, 77 (di fronte al teatro Rossetti), Andrea Meccia presenterà il suo libro Media Mafia, Cosa Nostra tra cinema e tv. Ad introdurre l'autore sarà Andrea Natale.

La mafia è da tempo un tema di forte richiamo spettacolare. Ci si domanda spesso se tutto ciò sia un bene o un male. Siamo di fronte a un fenomeno bivalente in cui l'informazione si intreccia con la mitizzazione, il racconto delle vicende con l’enfatizzazione delle leggende. Questo libro delinea una storia della mafia e della sua rappresentazione cinematografica e televisiva dagli anni '70 ai giorni nostri. Uno strumento utile per orientarsi nel mondo delle rappresentazioni del fenomeno Cosa Nostra, soprattutto quando pone problemi e suscita interrogativi, evitando, da un lato, di aderire senza filtri alla rappresentazione cinematografica e televisiva della mafia e, dall'altro, di rigettarla in blocco. Il testo, attento al linguaggio dei mafiosi e a quello sui mafiosi, si muove fra le pieghe di film e sceneggiati Tv, canzoni, titoli di giornale, dichiarazioni di uomini politici, spot pubblicitari. Un’analisi originale e necessaria nel complesso universo dei media in cui romanzi, film e serie Tv si ispirano alle vite dei mafiosi i quali, a loro volta, si ispirano alle narrazioni incentrate sulle loro storie. Il mondo delle immagini e la cronaca finiscono così per condizionarsi a vicenda, in un circolo di causa effetto che va conosciuto, studiato e analizzato.

Il testo contiene approfondimenti sui film: Cadaveri eccellenti (Rosi, 1976); Il Ladro di Bambini (Amelio, 1992); Tano da morire (Torre, 1997); Il Divo (Sorrentino, 2008); La mafia uccide solo d'estate (Pif, 2014); sullo spot pubblicitario Nuova Fiat 500 (2007). Il percorso si completa attraverso le autorevoli testimonianze di Roberto Scarpinato, magistrato; Letizia Battaglia, fotografa.

L'autore: Andrea Meccia (1980), comunicatore e insegnante di italiano per stranieri. Si occupa di formazione e di Media Education sui temi della legalità. Ha lavorato nel mondo della produzione cinematografica e pubblicitaria. Collabora con Repubblica.it (Sezione Inchieste). È tra gli autori di Strozzateci tutti (Aliberti, 2010) e Novantadue. L'anno che cambiò l'Italia (Castelvecchi, 2012).