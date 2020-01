Weekend difficile per la Vastese calcio a 5 che perde le sfide del campionato di C2 e di quello juniores. Ma sulla sconfitta della prima squadra pesa la decisione di non ammettere alcuni giocatori per una presunta irregolarità della documentazione. La società biancorossa presenterà per questo ricorso alla federazione regionale chiedendo la ripetizione della gara.

Atessa - Vastese C5 7-2

Partita nervosa quella disputata dagli uomini di mister Giacomucci che si sono ritrovati a dover scendere in campo senza pedine importanti. I padroni di casa vanno a segno tre volte e sbagliano anche 3 tiri liberi, dopo il raggiungimento del bonus dei falli da parte della Vastese.

Nel secondo tempo i biancorossi provano a ribaltare la partita giocandosi la carta del portiere di movimento ma sono arrivati altri due gol nei primi due minuti. Sfida ormai segnata con l'Atessa che ha trovato anche le reti del 6-0 e 7-0. Gli ospiti sono riusciti a quel punto ad avere qualche spazio in più per andare a segno con Sputore, ancora una volta portiere goleador, su tiro libero e con De Cinque. La Vastese ha colpito anche 2 pali con Romagnoli e ha avuto altre occasioni per accorciare il risultato.

Vastese C5 juniores - Tombesi Ortona 4-14

Regge solo 20' minuti la Vastese contro un Ortona tecnicamente e fisicamente molto forte. Dopo 20 minuti del primo tempo la sfida sul campo in sintetico del Centro Sportivo della Promo Tennis è in perfetta parità ma poi l'Ortona dilaga e riesce ad andare a riposo sul 7-2. Nella ripresa, con la partita ormai segnata, gli ospiti trovano altre 7 reti mentre i padroni di casa vanno in rete altre due volte per il 14-4 a favore del Tombesi con cui si chiude la sfida. Per la squadra di mister Porfirio sono andati a segno D'Ercole, con una doppietta, Mungiguerra e Notarangelo.

Nella prossima giornata i biancorossi osserveranno il turno di riposo e torneranno in campo tra due settimane a Guardiagrele.