Da ieri c’è una nuova realtà musicale in città. E’ nata infatti l’Orchestra di fiati Città del Vasto, formata da giovani diplomati e diplomandi in conservatorio, diretti dal maestro Angelo Lalla (anni 21), diplomando in clarinetto presso il conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara, componente della "Juni orchestra Santa Cecilia" in Roma e frequentate dei corsi di direzione d'orchestra. L’orchestra nasce su idea del presidente Salvatore La Monaca, con la collaborazione del socio fondatore Marco Marchesani, con l'intento di riunire tutti i giovani talenti del comprensorio vastese, sotto un unico nome, quello della Città del Vasto. I musicisti hanno già in programma numerosi concerti, con repertori che spaziano dalla musica classica a quella moderna delle colonne sonore dei film più famosi.

Il desiderio dell’Orchestra è quello di presentarsi alla sua città con un concerto di Capodanno. "Stiamo lavorando per trovare un teatro disponibile il 1 gennaio, per offrire ai cittadini l'opportunità di passare piacevolmente la prima serata dell'anno, accompagnati da un repertorio simile a quello del famoso concerto di Vienna, così da ricreare un'atmosfera che travolge e che da inizio ad un sereno 2016", dice Marco Marchesani. La speranza del presidente La Monaca è quella che ci sia “un riscontro positivo da parte di tutti, una collaborazione a livello organizzativo, sia da parte del Comune che di tutti gli appassionati. Abbiamo scelto come intestazione Città del Vasto perché siamo convinti che può tornare ad essere un ottimo biglietto da visita per tutto il comprensorio e per l'intero Abruzzo. Auspichiamo nella collaborazione dei Vastesi”.