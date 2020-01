Quando gli agenti della polizia stradale di Teramo hanno eseguito la perquisizione dell'automobile di Gianluca Arcano sotto un sedile hanno trovato un chilo di hashish e hanno arrestato il 45enne ex calciatore della Vastese con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I quattro agenti erano in borghese perché avevano appena terminato il turno di lavoro. Avevano deciso di fare una passeggiata a San Benedetto del Tronto. Si erano messi in viaggio tutti e quattro sull'auto di proprietà di uno di loro. Sull'autostrada A14, in territorio di Giulianova, hanno notato che una Volkswagen Golf bianca procedeva ad andatura strana: l'auto aveva cominciato ad andare a zig-zag. Hanno cominciato a seguire la vettura e chiesto l'intervento di una pattuglia in servizio, che ha raggiunto e fermato la Golf, i cui occupanti, tre persone, hanno cominciato a dare segni di nervosismo e insofferenza, ragion per cui i poliziotti hanno perquisito la macchina, trovando sotto i sedili anteriori due pacchetti sigillati con nastro adesivo marrone e contenenti complessivamente dieci panetti di hashish, del peso totale di un chilo e 36 grammi.

Il proprietario della vettura è stato arrestato. E' Gianluca Arcano, di Campofilone (Ascoli Piceno), ex difensore che ha militato nella stagione 1994-1995 nella Vastese in serie C2.