"È un rimpasto che serve a dare nuovi stimoli e nuovi impulsi all'attività amministrativa. Tutti i consiglieri, comunque, mantengono le proprie deleghe e dovranno rendicontare ai cittadini sul loro operato".

Così il sindaco Andrea Venosini, commenta il rimpasto di Giunta che recentemente ha interessato l'amministrazione comunale di Celenza sul Trigno, con l'ingresso di Luigi Valentini nel ruolo di vice sindaco al posto di Alessandra Di Iorio e di Aurora Felice in Giunta, al posto di Antonio Antenucci.

Per il sindaco, quindi, un modo per ridare vivacità all'attività amministrativa, per la quale i consiglieri conserveranno comunque le deleghe già assegnate.