"Parte da oggi lunedì 9 novembre fino a lunedì 30 novembre la petizione popolare di raccolta firme atta a conservare zone di parcheggio gratuito piazzale Smargiassi (zona Bachelet) e piazza Robert Baden Powell (zona Scuole Rossetti)". A lanciare la raccolta firme contro le strisce blu sono Angela Pennetta, candidata alla carica di sindaco di Vasto per un raggruppamento civico, e Annamargareth Ciccotosto. E' la seconda petizione dopo l'analoga iniziativa relativa al centro storico.

"Dopo gli articoli web e di stampa pubblicati dai vari giornali e siti d'informazione sulla delibera comunale di agosto riguardante i parcheggi a pagamento, pubblicata sul sito istituzionale del Comune nei giorni scorsi - scrivono in un comunicato - sono state numerose le mamme che accompagnano abitualmente i propri figli a scuola a contattarci chiedendo di fare qualcosa per scongiurare l'ennesima istituzione di parcheggi a pagamento dei quali poi per paradosso le zone in questione sono già fornite. Al coro delle mamme si è aggiunto quello dei diversi cittadini che come di consuetudine si recano in quelle zone per i più svariati motivi, dal lavoro alla frequentazione di banche e uffici di pubblica utilità. Ed è per questo che abbiamo deciso di raccogliere l'appello chiedendo di conservare l'attuale stato di cose. Chiunque voglia contribuire attivamente alla raccolta di firme è ben accetto e può rivolgersi direttamente a noi o scrivere all'indirizzo di posta elettronica: adessopartecipovasto@gmail.com