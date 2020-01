Nella settima giornata del Campionato Juniores d’Elite la capolista River Casale e l’inseguitrice Vasto Marina vengono fermate rispettivamente dall’Acqua e Sapone e dal Sambuceto. I vastesi in trasferta creano tantissimo ma, in una gara aggressiva e quasi destinata al pareggio nei minuti finali; poi, nell’ultimo minuto di recupero, i padroni di casa hanno acciuffato la vittoria con un gol nella mischia da rimessa laterale. Una battuta d’arresto che non ha permesso ai ragazzi di mister Cesario di siglare il sorpasso e passare in testa. L’allenatore dei vastesi comunque si è detto soddisfatto della prestazione della sua squadra, ma dispiaciuto per non aver portato a casa punti. Il prossimo lunedì ci sarà lo scontro diretto con il River, un’occasione per rifarsi e provare a conquistare il primato in classifica per il Vasto Marina.

Vince nel derby senza troppi problemi l’U.s. San Salvo contro la Virtus Vasto Calcio. Il risultato la dice lunga sul match: 5-1 per i padroni di casa trascinati alla vittoria dai gol di Colitto (doppietta), Larivera e Cieri (il gol del vantaggio biancazzurro è arrivato su autorete dei vastesi). Gli ospiti, negli ultimi minuti della gara, hanno realizzato il gol della ‘bandiera’ che li è valso a poco. I ragazzi di mister Di Nardo salgono con questo risultato a quota sette punti, ancora rilegati nelle parti basse della classifica. La Virtus è terz’ultima, avanti solo alla Spal Lanciano e l’Atessa Maria Tano, queste ultime ancora a secco. Un lunedì pomeriggio negativo anche per il Cupello che a Francavilla trova la seconda sconfitta consecutiva dall’inizio del campionato. Con questa vittoria i giallorossi sono riusciti a scavalcare proprio i cupellesi, fermi a quota dieci punti con l’ultimo risultato utile arrivato tre settimane fa con il Vasto Marina (1-1). Tra sette giorni a Cupello arriverà il Sambuceto e servirà una vittoria per non abbandonare le parti più alte della classifica.

Per quanto riguarda il Campionato Juniores Provinciale, il Casalbordino rimane a punteggio pieno. I ragazzi di mister Troiano e Falcone sono riusciti a battere questa settimana il Castello 2000 grazie ai gol di Marchioli e Di Giacomo. Sconfitta pesante per lo Sporting Vasto superato in trasferta dal Fossacesia per 5-0.

Tutti i risultati della settima giornata

Miglianico-Atessa Mario Tano 3-0

RC Angolana-Spal Lanciano 5-2

River Casale-Acqua e Sapone 0-1

Francavilla-Cupello 1-0

Torre Alex Cepagatti-Il Delfino Flacco Porto 0-2

San Salvo-Vasto Calcio 5-1

Sambuceto-Vasto Marina 1-0

La classifica

River Casale 18

Vasto Marina 16

RC Angolana 16

Acqua e Sapone 16

Sambuceto 14

Francavilla 12

Cupello 10

Torre Alex 10

Miglianico 8

San Salvo 7

Il Delfino Flacco Porto 7

Vasto Calcio 2

Spal Lanciano 0

Atessa Mario Tano 0