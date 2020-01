Quando sono inizati i test per la nuova stagione sul web tiene banco ancora l'esito del mondiale 2015. In giornata decine di testate giornalistiche hanno rilanciato presunte dichiarazioni di Andrea Iannone su quanto accaduto a Valencia. Dichiarazioni che hanno creato scompiglio ma che lo stesso Iannone, in serata, ha smentito.

Scrive Sport Sky: «Parole durissime del pilota della Ducati, a due giorni dalla fine della stagione: "Il ritmo era alto, eppure non ci sono stati sorpassi a Valencia: è assurdo. Può succedere nella F1, non nel Motomondiale. Il titolo era di Vale, mi dispiace non l'abbia vinto". Le polemiche non sono ancora finite: dopo la gara di Valencia vinta da Lorenzo continuano le dichiarazioni dei protagonisti del Mondiale intorno al bollente finale di stagione. "La situazione del nostro sport oggi è difficile, imbarazzante. Mi dispiace che Valentino non abbia portato a casa il campionato: ha corso in maniera incredibile, era suo, se lo meritava", dichiara Andrea Iannone intervistato da 'Chi', "Ho visto e rivisto la gara di Valencia e la cosa che trovo assurda era che si correva a un ritmo elevato, ma non c'è stato nemmeno un sorpasso. Questo può succedere in alcuni Gran Premi di F1, non nel Motomondiale". "Questo è uno sport individuale, sia chiaro. Se c'è stato un complotto? Non voglio neppure immaginarlo, sarebbe un dispiacere per tutti", conclude Iannone». Sky Sport

In serata il pilota vastese ha smentito categoricamente le sue dichiarazioni attribuite a Chi da decine di testate: "Ciao Ragazzi, nelle ultime ore ho letto tanti titoli e articoli che non rispecchiano il mio pensiero - ha scritto sulla sua pagina facebook, con tanto di traduzione in inglese e spagnolo -. Ho espresso il mio parere ieri dopo la gara ai microfoni di SKY. Tutto il resto sono solo illazioni. Da oggi per noi è iniziata la stagione 2016 e siamo concentrati solo su questo".