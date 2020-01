Incidente poco dopo le 18 in via Istonia. In due viaggiavano in direzione marina a bordo di una Renault Scenic; per cause da accertare, chi era alla guida ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere prima contro un palo e poi finendo in una scarpata.

I due che viaggiavano nell'auto - un uomo e una donna - sono stati aiutati da un altro automobilista di passaggio a uscire dall'abitacolo della macchina ribaltatasi nella scarpata. Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco di Vasto e la polizia municipale che ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia per permettere il recupero del mezzo.

Lievi ferite, fortunatamente, per i due passeggeri che per precauzione sono stati trasferiti al "San Pio" di Vasto.