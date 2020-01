La giovanissima vastese Chiara Di Tullio ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di tiro a segno nella categoria giovanissimi. Chiara, che compirà 11 anni il prossimo 16 novembre, ha gareggiato nella specialità pistola 10 metri nella competizione che a Napoli ha visto sfidarsi i migliori giovani tiratori d'Italia. Nella sua categoria ad aggiudicarsi la vittoria è stata Alessandra Fait, di Rovereto, seconda è arrivata Evghenia Ha, di Padova.

Il suo risultato è stato accolto con grande entusiasmo dal TSN Lanciano, per cui è tesserata, e dall'Air Shooting Club di Vasto, associazione sportiva data da un paio di anni per promuovere in città la pratica del tiro a segno. Un risultato prestigioso, quello ottenuto dallla Di Tullio, seguita nella sua crescita sportiva da papà Giulio, ottimo tiratore e tecnico federale. "Il suo è davvero un bel risultato che riempie di soddisfazione la nostra associazione sportiva e in generale il movimento del tiro a segno vastese ed abruzzese".

Dopo i successi di Marco La Verghetta, con diversi titoli regionali conquistati negli ultimi anni, ora c'è anche Chiara Di Tullio a portare in alto il nome di Vasto nelle competizioni nazionali e regionali. E, vista la sua giovanissima età e la sua passione per questa disciplina, nel suo futuro ci saranno certamente tante altre brillanti affermazioni.