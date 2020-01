Su iniziativa delle organizzazioni datoriali Uni.PmiI, Unione dell’Industria e delle Piccole e Medie Imprese e Cia, Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Chieti, è stata attivata una serie di incontri istituzionali con rappresentanze istituzionali estere, al fine di sviluppare proficue sinergie a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del territorio, in particolar modo nei settori manifatturiero e agroalimentare.



Mercoledì 11 novembre è in programma una giornata di studi e di presentazione della Repubblica di Moldova, alla presenza dell’Ambasciatore in Italia Stela Stingaci. Lo sviluppo di accordi con la Moldova è di notevole interesse, in quanto il Paese gode di una posizione strategica tra Europa e Federazione Russa, negli ultimi anni ha posto in essere una politica molto aperta allo sviluppo di relazioni internazionali e di rapporti commerciali e può essere un potenziale quanto importante partner politico-economico per l’intera macro regione adriatico-ionica, in particolare modo per Abruzzo e Molise.



Anche il Governatore della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, consapevole del ruolo chiave dell’internazionalizzazione come fattore di rilancio per le pmi, ha impegnato la struttura regionale e gli assessori di riferimento affinché si possa cogliere tutte le opportunità possibili a sostegno delle reciproche economie. L’evento, fortemente sostenuto dal Presidente della CIA Chieti Nicola Sichetti e dalla UNI.PMI presieduta da Armando Tomeo, vedrà una conferenza stampa di presentazione alle ore 10,30 nella splendida cornice della sala Capozucco a Palazzo de Mayo a Chieti, alla presenza del Prefetto di Chieti Antonio Corona, del Governatore Luciano D’Alfonso, del Presidente della Provincia Mario Pupillo e del Sindaco Umberto Di Primio, del Presidente della Camera di Commercio di Chieti Roberto Di Vincenzo, e del Presidente del Centro Commercio Estero d’Abruzzo Daniele Becci. L’incontro sarà moderato dall’economista abruzzese Fabio Travaglini, autore di diverse pubblicazioni di settore. Saranno inoltre presenti le rappresentanze economiche e istituzionali del territorio.



Successivamente la delegazione accompagnerà l’Ambasciatore in visita presso alcune aziende leader del territorio nel settore agroalimentare, per concludere a San Salvo con un convegno di presentazione delle iniziative congiunte presso la Cooperativa Euroortofrutticola della Valle del Trigno, la più grande cooperativa del Centrosud Italia, in cui, dopo i saluti di benvenuto del Sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e del Presidente della Cooperativa Nicolino Torricella, interverranno il Consigliere Regionale Camillo D’Alessandro, il Presidente della CIA Chieti Nicola Sichetti, il Presidente del Consorzio Agri.Promo.Ter. Giuseppe Torricella e il Segretario Generale della Camera di Commercio Italo-Moldava Eleonora Pripa.

PROGRAMMA

Ore 10,30 Incontro Istituzionale presso Palazzo de Mayo – Sala Capozucco

Introduzione: Dott. Fabio Travaglini – Direttore UN.I.PMI

Interventi:

S.E. Antonio Corona – Prefetto di Chieti

S.E. Stela Stingaci – Ambasciatore della Repubblica di Moldava in Italia

Dott. Luciano D’Alfonso – Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Umberto Di Primio – Sindaco di Chieti

Dott. Mario Pupillo – Presidente della Provincia di Chieti

Dott. Roberto Di Vincenzo – Presidente Camera di Commercio di Chieti

Dott. Daniele Becci – Presidente Centro Commercio Estero d’Abruzzo



Ore 13,00 Visita aziendale a San Vito Chietino (Ch)

Ore 15,00 Trasferimento a San Salvo (Ch) e visita ad aziende del settore agroalimentare e vitivinicolo

Ore 18,00 A San Salvo

Presso la Sala convegni della Cooperativa Euroortofrutticola della Valle del Trigno

Introduzione

Dott. Fabio Travaglini

Saluti:

Avv. Tiziana Magnacca – Sindaco di San Salvo

Sig. Nicolino Torricella – Presidente Coop Euroortofrutticola

Dott. Camillo D’Alessandro - Consigliere Regione Abruzzo

Sig. Giuseppe Torricella – Presidente Agri.Promo.Ter

Sig. Nicola Sichetti – Presidente CIA Chieti

Interventi:

S.E. Stela Stingaci – Ambasciatore Repubblica di Moldova in Italia

Dott.ssa Eleonora Pripa – Direttore Camera di Commercio Italo - Moldava

Ore 20,00 Cena con la dirigenza CIA e UNI.PMI

(Comunicato stampa Cia)