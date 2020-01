L’associazione di volontariato onlus Ricoclaun ieri ha vinto il primo premio, nell'ambito dei festeggiamenti per i 10 anni di Megalò, al concorso charity "Da Megalò io vorrei", con una donazione di 2000 euro, grazie ai voti online e alle schede votate nella galleria del centro commerciale.

Lo ha annunciato il presidente dell'associazione, Rosaria Spagnuolo, che ha tenuto a sottolineare: "Un grande grazie di cuore a tutti coloro che hanno votato il progetto Ricoclaun e che permetteranno all’associazione di esaudire il suo desiderio: 'Gli amici dal naso rosso. Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre! Gandhi', realizzando un cortometraggio per diffondere le tematiche della solidarietà, del volontariato, nello specifico della clown terapia, ma anche e soprattutto per parlare del dolore, della sofferenza, della malattia che fanno parte della vita di ognuno di noi o dei nostri familiari, dando un senso di sollievo, di vicinanza, di speranza, mediante le attività che l’associazione di volontariato onlus Ricoclaun realizza nell’ospedale 'San Pio' di Vasto: clown terapia, arte terapia, musicoterapia".

"La Ricoclaun mediante questo cortometraggio - ha proseguito Rosaria Spaguolo - vuole diffondere le tematiche del volontariato in generale, della solidarietà come valore fondamentale della vita, incoraggiare chi attraversa un periodo buio della propria salute, per dare la speranza, parlare di una realtà molto importante, quella del reparto oncologico dell’ospedale di Vasto, esprimere la testimonianza delle attività che l’associazione di volontariato onlus Ricoclaun realizza nel proprio territorio".

Tanti altri sono i progetti in cantiere: "Anche se il volontariato è tempo regalato, non può essere improvvisato! Per questo l’associazione di volontariato Ricoclaun, per potenziare il numero dei volontari, organizza un corso di formazione per Clown di corsia Ricoclaun, che si terrà venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 a Vasto. C’è ancora qualche posto, per informazioni: www.ricoclaun.it e su Facebook Ricoclaun onlus". Inoltre, "è partito da qualche giorno il progetto di solidarietà abruzzese che accomuna per la prima volta una azienda di tartufi ed un'associazione di volontariato. Il progetto 'Un tartufo per un sorriso' voluto dalla Rio verde Tartufi di Borrello (Ch) in collaborazione con la Ricoclaun di Vasto consiste nella vendita di una salsa di tartufo nero, di eccellente qualità, con un packaging creato esclusivamente per questo evento e non ripetibile. I barattoli sono numerati e sono in vendita solo fino al 6 gennaio 2016 , al costo di 5 euro. I prodotti si possono acquistare on line su www.rioverdetartufi.it, contattando la Ricoclaun al numero 347-3712722 e presso il bar 'Alternativa al grano' di viale D’Annunzio 44/B (cell. 334-7571325). L’associazione utilizzerà i fondi raccolti per finanziare le tante attività in ospedale (arte terapia, musicoterapia, musica in ospedale, spettacoli e cinema in cappella, clown terapia), nell’istituto di riabilitazione San Francesco di Vasto Marina e nelle Case Famiglie di Vasto".