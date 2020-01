La Scuola Calcio Aquilotti San Salvo, per il quinto anno consecutivo partecipa al progetto "05/13 Kids" rinnovando l’affiliazione con il Bologna FC, per volontà dei responsabili Roberto Rossi e Orazio Piermattei, condividendone la filosofia educativa e le strategie organizzative.

Martedì 10 novembre, i tecnici dell'FC Bologna Calcio saranno nella nostra città e prenderanno parte agli allenamenti della nostra scuola calcio.

"Quella di martedì - spiegano dalla società - sarà una giornata che consentirà ai circa 130 ragazzi iscritti di avere un'occasione di osservazione e valutazione da parte dei tecnici romagnoli, nonché momento di formazione e di sviluppo per i nostri tecnici, un modo per conoscere le modalità di allenamento di una società professionistica come quella felsinea. Verranno svolti esercizi specifici per ogni categoria, allenamenti cognitivi, tecnici, educativi, esercizi di guida, ricezione e trasmissione del pallone, giochi di posizione e anche valutazioni tecniche dei ragazzi partecipanti, delle loro risorse e potenzialità attuali e future".

Le sedute di allenamento verranno svolte presso lo stadio comunale "D. Bucci" di San Salvo, a condurle saranno i tecnici Nicolò Mazzanti (preparatore fisico categoria Allievi 2000 e tecnico educatore Piccoli Amici 2008), Massimo Ventura (tecnico educatore Pulcini 2006)e Matteo Scaglioni (tecnico educatore Piccoli Amici 2008).

Orari degli allenamenti

15.00 - 16.15 / categorie: Esordienti 2003, Esordienti 2004, Pulcini 2005

16.15 - 17.30 / categorie: Giovanissimi 2001/2002, Pulcini 2006, Pulcini 2007

17.30 - 18.30 / categorie: Piccoli amici 2008 - 2009 - 2010